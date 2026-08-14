El fútbol español regresa este sábado 15 de agosto con una fecha marcada por partidos aplazados y grandes duelos.

LaLiga EA Sports 2026-27 comienza oficialmente este sábado 15 de agosto, nueva temporada con Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid entre los principales aspirantes.

El duelo inaugural será entre Deportivo Alavés y Getafe, mientras que el resto de la primera se organizó en distintas fechas debido a la participación de varios futbolistas en el Mundial 2026.

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El duelo inaugural será entre Deportivo Alavés y Getafe – Getty

Los grandes duelos que tendrá la primera fecha

Pese a la programación especial, la Jornada 1 tendrá varios compromisos que ya generan expectativas entre los fanáticos del fútbol español.

Entre los partidos destacados aparecen Sevilla vs. Rayo Vallecano, Atlético de Madrid vs. Málaga, Real Madrid vs. Real Sociedad y Barcelona vs. Athletic Club.

¿Por qué se aplazaron algunos partidos?

El calendario sufrió modificaciones debido a la carga de partidos que tuvieron algunos jugadores durante el verano.

Varios futbolistas regresaron a sus clubes después de disputar el Mundial 2026, por lo que LaLiga optó por aplazar parte de la primera jornada para respetar los períodos mínimos de descanso y permitir una preparación adecuada.

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De esta manera, la temporada 2026-27 tendrá un inicio poco habitual, pero con los grandes equipos españoles nuevamente en escena.

Ahora, la atención estará puesta en cómo responden los principales candidatos y quién comienza con el pie derecho en una nueva carrera por el título.

En resumen…