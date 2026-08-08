El ex arquero de Universidad Católica analizó lo que ha sido la pretemporada del extremo chileno.

Lucas Cepeda vivió su primera pretemporada en Elche. A solo días de que inicie La Liga, Matías Dituro habló del trabajo que está haciendo el chileno para el equipo.

Cepeda brilló en Colo Colo en las temporadas 2024 y 2025. Eso le valió llegar a la selección chilena y también, que desde Europa pusieran los ojos sobre él. Los Franjiverdes fueron más rápidos y en el mercado invernal del viejo continente se quedaron con sus servicios.

El trabajo defensivo de Cepeda

En sus primeros seis meses en Elche, Lucas Cepeda tuvo una difícil adaptación. Le tocó batallar en un equipo que terminó peleando por el descenso, con la tensión que esto significa. Ahora empieza una nueva campaña, desde cero y Matías Dituro analiza la adaptación del chileno.

“Él sabe que acá es un fútbol muy táctico, que hay que estar muy al detalle. Yo todo lo que pueda ayudar desde el arco, sobre todo en estos partidos amistosos donde me pueden escuchar. Soy muy inquieto, hablo mucho, pero después en un campo más grande donde haya mucha gente es más difícil”, indicó el arquero a Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

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Dituro es uno de los grandes referentes de Elche. El ex arquero de Universidad Católica es el capitán del club y por lo mismo, sabe que Cepeda está dando un plus adicional para poder incorporar a su juego la faceta defensiva en beneficio de sus compañeros.

“Creo que Lucas está haciendo un gran esfuerzo, sabemos que él es un jugador que tiene características muy ofensivas, pero que también necesitamos de su parte y compromiso defensivo para poder ayudar al equipo“, complementó el portero.

Elche venció a Toulouse por 3-0 en un amistoso previo al inicio oficial en la temporada. El debut en La Liga será el próximo lunes 17 de agosto ante Deportivo La Coruña en condición de visita, donde Lucas Cepeda querrá arrancar con todo.