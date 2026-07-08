“Quitando telarañas”: Los dos golazos de Lucas Cepeda que ilusionan al Elche en LaLiga

El ex Colo Colo marca diferencias con su zurda educada y empieza a pedir un puesto de titular de cara a lo que viene.

Lucas Cepeda busca su despegue definitivo en Europa. El ex Colo Colo deja atrás sus primeros meses fuera de Chile y ahora empieza su despegue definitivo en el Elche y con nuevo entrenador.

Tras la salida de Eder Sarabia, ahora el elenco lo comanda Martín Anselmi. El ex DT de Unión La Calera será el encargado de liderar al plantel para en está campaña ya afianzarse en LaLiga de España y alejarse de la parte baja como lo sufrieron la reciente temporada.

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“El objetivo es elevar los límites de nuestros jugadores, que sea más alto. Eso me genera ilusión. Necesitamos que el jugador en cada entrenamiento sea lo más específico para que luego lo refleje en los partidos”, recalcó el adiestrador en su presentación.

Por lo mismo, las primeras prácticas han marcado de inmediato su estilo y exigencia para lo que se viene. Desafío donde Lucas Cepeda ha sido el alumno más avanzado con su zurda educada.

A través de las redes sociales del Elche se mostró la efectividad del ex Colo Colo y que ya marca diferencias en plena pretemporada. Primero en trabajos de definición mano a mano la clavó al ángulo superior derecho. Luego de pelota parada cambió y la colocó al otro palo dejando sin opciones a los arqueros.

“Quitando telarañas. Un clásico”, destacó el cuadro español. Lo mismo comentaron los hinchas que esperan que está temporada sí o sí se logre el despegue definitivo y se afiance en el plantel estelar.

¿Cuándo vuelve a jugar Elche por LaLiga?

Lucas Cepeda en sus primeros seis meses en Europa disputó 398 minutos con el Elche. Además marcó un solo gol ante Valencia. Ahora en este inicio de nueva temporada buscará afianzarse en el equipo titular.

Tarea que comienza el próximo 16 de agosto cuando visite al recién ascendido Deportivo La Coruña. Tras ello el 23/8 tendrá el primer gran desafío al recibir al Barcelona de Lamine Gamal.