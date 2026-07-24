El lateral izquierdo se consagra como uno de los grandes referentes del equipo andaluz.

Gabriel Suazo ha logrado demostrar un buen nivel en Sevilla. Además, también ha destacado por su liderazgo, algo que ya lo perfila como el capitán del club para este año.

El formado en Colo Colo solo lleva un año en Andalucía, pero ya demuestra su compromiso total con el club. A diferencia de Alexis Sánchez, que no fue renovado, el zurdo se mantiene firme en el Ramón Sánchez-Pizjuán, deseando tener una buena campaña.

Suazo capitán

Por donde ha pasado, Gabriel Suazo ha demostrado ser un jugador que transmite respeto a los demás. Fue capitán en Colo Colo, en Toulouse y la selección chilena. También lo fue en Sevilla en su primera temporada. Ahora podría serlo de manera definitiva en su actual club.

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“La primera palabra que se me viene a la cabeza es orgullo y felicidad. Siempre digo que en ningún lugar donde voy exijo ni impongo algo; al contrario, voy a ser uno más del grupo, a ser feliz y a ayudar a mis compañeros“, explicó el chileno. En los amistosos ha lucido la jineta, lo que proyecta que la podría llevar en la nueva campaña que viene.

“Si esta decisión continúa, estoy feliz de representar a esta institución que me abrió las puertas.Si bien llevo un año acá, me siento muy identificado con este fútbol, con la gente y cómo lo vive… Me trae muchos recuerdos de mi pasado en Colo Colo por cómo se siente la pasión por el fútbol“, detalló el jugador de 28 años.

Suazo se hace sentir en Sevilla. Imagen: Getty

En la campaña pasada Sevilla luchó por no descender y se salvó en las jornadas finales. Hace rato que no son protagonistas a nivel local e internacional, como dicta su historia. Suazo quiere traer de regreso esos buenos tiempos, pero saben que deben trabajar mucho.

“Queremos dar muchas alegrías a nuestra hinchada y que Sevilla vuelva a donde tiene que estar. Más que metas a largo plazo, tenemos que ponernos objetivos cortos: ir marcando goles y mantener el cero en nuestro arco“, cerró el formado en Colo Colo.