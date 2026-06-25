Desde España advierten que un importante lío de impuesto impide garantizar la continuidad del tocopillano en el cuadro andaluz.

Cuando parecía que ya había una decisión definitiva sobre el futuro de Alexis Sánchez, de rechazar la oferta que poseía para jugar en Universidad de Chile y mantenerse una temporada más en Sevilla, una inesperada traba complica todo.

El diario español AS reveló que no existe un factor económico que imposibilite la permanencia del tocopillano y del arquero griego Odysseas Vlachodimos en el cuadro andaluz, sino más bien desde el ámbito legal, y tiene que ver con un asunto tributario, es decir, impuestos.

“Mantenerlos al menos un año más en la plantilla sigue subrayado en rojo para la planificación del Sevilla“, indica la publicación para luego detallar la dificultad legal que enfrenta Alexis Sánchez para renovar su contrato por un año más.

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Lío de impuestos aleja a Alexis de renovar con Sevilla

“A pesar de ser uno de los que menos cobran en la primera plantilla, alrededor de medio millón de euros brutos, la realidad es que el chileno a partir de ahora tributaría casi el doble por ese sueldo, al ser residente fiscal por un año completo: del 24 al 47 por ciento”, explica la publicación.

Esto implica que Alexis “sufrirá una merma importante en sus ingresos si el Sevilla no le sube el salario”, una situación que complica la planificación que tiene el club y su entrenador Luis García Plaza para la conformación del plantel.

Por todo lo anterior, desde el cuadro de Nervión advierten que buscarán fórmulas para compensar el nuevo escenario fiscal y evitar una mayor merma en las condiciones económicas del tocopillano. De lo contrario, no podrán inscribirlo para la próxima campaña.

Alexis Sánchez todavía no renueva su contrato con Sevilla (Getty Images)

Los números del chileno en la última campaña

Entre La Liga y Copa del Rey, Alexis Sánchez disputó un total de 1.400 minutos en 30 encuentros, donde registró cuatro goles y tres asistencias, además de recibir tres tarjetas amarillas.

En síntesis