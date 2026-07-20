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A la espera de nuevo club: El romántico registro de Alexandra Litvinova y Alexis Sánchez en Europa

La pareja del Bicampeón de América reveló que están en Italia, disfrutando del verano en el viejo continente.

Por Felipe Pavez Farías

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Alexis disfruta del verano por Italia
© redesAlexis disfruta del verano por Italia

Alexis Sánchez se suma a la extensa lista de jugadores que debe buscar club en este mercado de fichajes. El Bicampeón de América, pese a salvar al Sevilla del descenso, no renovó con el cuadro español por lo que ahora define su futuro. 

Entre las opciones aparecen seguir en Europa, como ya lo ha expresado el nacido en Tocopilla. También asoman alternativas en Sudamérica y el sueño de volver a jugar por Universidad de Chile

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Pero mientras se mueve el mercado, y deja esa labor a su agencia de representación, Alexis decidió aprovechar el verano en Europa y tras varias semanas en el norte del país, ahora se trasladó a Italia.

El romántico registro de Alexandra Litvinova y Alexis Sánchez por Italia

Así lo reveló Alexandra Litvinova, que en sus redes sociales publicó en romántico registro por las calles del país de la bota. En una escena digna de las mejores películas de romance. 

La modelo rusa-ucraniana registró cada momento junto a Alexis Sánchez y lo publicó en un reels en su cuenta en Instagram. “Tu+yo, verano, Italia”, agregó en el registro que en minutos sumó más de 16 mil me gusta. 

Incluso en los comentarios se deslizó la teoría de que el próximo equipo del delantero sería justamente en dicho país. Aunque de momento no hay nada concreto.

Posteo al que además agregó la canción “Sará peché ti amo” de Ricchi e Poveri. Tema que se lanzó en 1981 y que hoy une más que nunca a la pareja que en diciembre del 2025 celebró el nacimiento de Bela. 

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