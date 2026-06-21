“Siempre te amaré”: Alexis Sánchez celebra primer día del padre junto a su hija Bela

El Bicampeón de América disfrutó de sus vacaciones acompañado de su hija y de su pareja Alexandra Litvinova.

Este domingo 21 de junio es más que especial para Alexis Sánchez. Esto debido a que celebra su primer día del padre. Lo que aprovechó al máximo con su hija Bela.

Así lo mostró en redes sociales donde chocheó con su pequeña hija. Mientras disfruta de sus vacaciones en el país, el “Niño maravilla” aprovechó la linda mañana de domingo.

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Momentos que compartió en sus redes sociales junto a Bela que visita por primera vez Chile. Lo que acompañó por el reconocido tema “I Will Always Love You” de Whitney Houston.

“Pensaré en ti a cada paso del camino” y “Te amaré por siempre”, son parte de las frases de la reconocida canción que utilizó Sánchez para esta emotiva jornada.

Alexis compartió con su hija Bela durante la jornada del día del padre

Cabe consignar que junto a Alexandra Litvinova ya han compartido varios días en el país, mientras disfrutan de sus merecidas vacaciones. Incluso han recorrido cada sector de Tocopilla y la europea ha sido toda una estrella en la ciudad nortina.

¿Dónde jugará Alexis Sánchez?

De momento, Alexis Sánchez se encuentra en Tocopilla disfrutando de sus vacaciones. Tras lograr la permanencia de Sevilla en LaLiga, el Bicampeón de América debe definir su futuro en Europa.

Sánchez ya descartó volver a Sudamérica. Por lo que todo apunta a que seguirá, al menos un año más, en el viejo continente. De esta forma se mantendría en el Sevilla, con el objetivo de volver a pelear en lo alto de la tabla y clasificar a copas internacionales.