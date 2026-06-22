En España se generó un entuerto feroz luego de las declaraciones del delantero argentino durante el Mundial 2026. Todo por un fichaje.

En medio de la incesante actividad que tiene el Mundial 2026, un auténtico escándalo está en ciernes en el fútbol español, todo por el interés que el Barcelona tiene en el delantero argentino Julián Álvarez, hoy en el Atlético de Madrid.

La situación escaló hasta límites insospechados luego que tras la victoria de la Albiceleste por 2-0 a Austria en Dallas, el Araña señalara públicamente que “hablé con la gente del club. Creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”.

Sin embargo, el deseo de Álvarez para partir al Barcelona choca de frente con las pretensiones del Atlético de Madrid, que según el diario AS, anunció que acudirá ante los Tribunales de Justicia Deportiva para denunciar a los catalanes por “negociación indebida“.

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Julián Álvarez provoca lío entre Barcelona y Atlético

El cuadro colchonero señaló que “en el pasado ya hemos visto la forma de funcionar del Barcelona“, y advierten que “no hay ninguna cantidad por la que el Barcelona pueda comprar a Julián, que no será transferido al Barcelona”.

Pero el Atlético de Madrid va más allá y le indica a los culés que “o pagan la cláusula (de salida) o nada“, en referencia a los 500 millones de euros que debe pagar el equipo que quiera sacar de la institución a Álvarez, que tiene contrato hasta junio del 2030.

Y la cosa no quedó acá, pues de acuerdo al medio de comunicación, desde el cuadro madridista afirman que “todo el mundo sabe que es un club tramposo, pero se han topado con un club que no les va a reír la gracia”. Hasta la FIFA irán para retener al jugador argentino.

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En síntesis