La Pulga fue captado en el saludo a un delantero de 20 años que es hijo de un atacante retirado que ganó la Champions League junto al argentino en los culés.

Lionel Messi tuvo algunos minutos en el amistoso que Argentina le ganó por 3-0 a Islandia y de inmediato se hizo notar. Anotó de penal el segundo tanto del actual campeón del mundo e hizo circular la pelota alrededor de él. Sus compañeros lo buscaron en todo momento.

Y el “10” mostró que conserva la calidad a pesar de que ya cuenta 38 años. A poco del Mundial 2026, que seguramente será el último en la carrera de la Pulga como jugador, Messi tuvo que retroceder varios años en su trayectoria luego del pitazo final.

Se acercó a él uno de los jugadores islandeses. Daniel Gudjohnsen, quien había reemplazado a Orri Oskarsson a poco del término del tiempo regular. El atacante de 20 años tuvo un especial encuentro con el crack argentino que milita en el Inter Miami de Estados Unidos.

Lionel Messi celebra junto a Rodrigo de Paul y Thiago Almada. (Todd Kirkland/Getty Images).

La primera parte del saludo con Messi fue más bien frío. Hasta que Gudjohnsen le recordó el pasado al trasandino. “Me dijo ¿te acuerdas quién soy?”, repasó el astro y capitán de la Albiceleste en la zona mixta. En las imágenes queda clarísimo cómo le cambiaron las facciones a Lio en esta breve charla.

“Me sorprendió en ese momento. Después me dijo que era el hijo de (Eidur) Gudjonhsen”, ratificó Messi sobre su excompañero en el Barcelona de España. Un atacante que estuvo en el cuadro culé desde 2006 hasta 2009. En el cuadro blaugrana, el nórdico ganó una Champions League.

Lionel Messi celebra junto a Eidur Gudjohnsen en el Barcelona. (Bagu Blanco/Getty Images).

ver también Lionel Messi desliza que llega al Mundial con una desventaja: “Jugando en el Inter Miami”

Messi se reencuentra con el hijo de Eidur Gudjohnsen post 3-0 de Argentina a Islandia

Lionel Messi ingresó por Giuliano Simeone y anotó un gol en la victoria de Argentina sobre Islandia, que mostró un juego recio para intentar frenar a los trasandinos. De hecho, varias faltas molestaron a los jugadores de la Albiceleste, pero afortunadamente todo terminó bien.

Tweet placeholder

Y hasta con una anécdota que implica al rosarino. “No me acuerdo la verdad, era chiquito. Recuerdo haberlo cruzado en un entrenamiento con el padre, pero era muy pequeño”, repasó el crack argentino, quien tuvo un momento inesperado en Alabama.

Messi y Gudjohnsen en una práctica del Barcelona. (Kevork Djansezian/Getty Images).

Por lo pronto, Argentina espera por el debut para revalidar el título obtenido en Qatar 2022. Eso ocurrirá el 16 de junio, cuando se midan a Argelia en la primera fecha del Grupo J, que también comparten con Austria y Jordania.

Tweet placeholder

ver también “Ganaría el Mundial”: Arturo Vidal elige su 11 ideal de Sudamérica con Dibu Martínez de arquero

Revisa el compacto del triunfo de Argentina en su último amistoso pre Mundial 2026

Así va la tabla del Grupo J del Mundial 2026

Argentina, Argelia, Jordania y Austria componen el Grupo J del Mundial 2026.