El lateral sigue firme como uno de los hombres más importantes en el plantel del cuadro español. Esto, luego de la salida de varios referentes.

Gabriel Suazo comienza un nueva temporada con un rol clave en el Sevilla. El lateral ya trabaja junto al plantel de los Blanquirrojos de cara a la próxima campaña, en la que será el líder del equipo.

El ex Colo Colo llegó en 2025 al elenco español y desde entonces ha luchado para ayudarlos en sus desafíos. Sin embargo, después de haber sido uno de los que puso el pecho cuando estaban por caer al descenso, hoy en la interna lo ven con otros ojos. Más específicamente, como capitán.

Y es que después de los dos primeros amistosos de pretemporada, los Blanquirrojos ponen al chileno a la cabeza de su plantel. Esto, ya que en ambos encuentros ha portado la jineta.

Gabriel Suazo será el capitán del Sevilla para la nueva temporada

La jerarquía no es algo que se aprenda y así lo deja claro una vez más Gabriel Suazo. El lateral comenzó la pretemporada con el Sevilla y lo hizo nada menos que asumiendo la capitanía del equipo para la campaña 2026/27.

Gabriel Suazo lleva dos partidos como el primer capitán del Sevilla. Foto: Sevilla.

La salida de Nemanja Gudelj, quien portó la jineta hasta hace algunas semanas, dejó libre el cupo. Nombres para asumir el desafío había y varios, pero en la interna fue el chileno el que se terminó alzando por sobre el resto.

Ya días atrás en el triunfo 1 a 0 en un amistoso de preparación ante el Juventud Torremolinos ya se le vio con la banda del Sevilla en el brazo. Hasta ahí parecía que era algo puntual, pero en el segundo choque de pretemporada se aclaró más el panorama.

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Este domingo los Blanquirrojos enfrentaron un nuevo desafío, cayendo frente al Cracovia por la cuenta mínima. Ahí, Gabriel Suazo otra vez saltó a la cancha con la jineta de capitán, lo que ratificó el rol que tomará de aquí en más en el camarín del cuadro español.

Esta situación no es nueva para el chileno. Ya en Colo Colo y Toulouse tomó la cinta para liderar a sus equipos, consiguiendo títulos y evitando descensos que lo han puesto como un pilar cuando más se necesita de líderes. En la selección chilena también es quien tiene ese puesto, lo que le da aún más respaldo.

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Gabriel Suazo trabaja con todo en el Sevilla, ahora como el nuevo capitán del equipo. El lateral sigue demostrando que está hecho para grandes cosas y toma un rol fundamental en un equipo que necesita volver a ser lo que fue hasta hace no mucho tiempo atrás: protagonista en España.

Los números de Gabriel Suazo en el Sevilla

Gabriel Suazo asume la capitanía del Sevilla luego de haber disputado un total de 30 partidos oficiales desde su arribo. En ellos no tuvo goles y aportó con 2 asistencias en los 2.127 minutos que ha estado dentro de la cancha.

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En resumen, Suazo y Sevilla