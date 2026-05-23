El equipo de los chilenos se despidió de una campaña muy lejos de lo que se esperaba con una caída ante Celta de Vigo. Ambos fueron titulares.

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo terminó la temporada 2025/26 al borde de un papelón. Si bien los Blanquirrojos evitaron el descenso, finalizaron la campaña con una derrota que los dejó a apenas un punto del último que pierde la categoría en La Liga de España.

Esta tarde en su visita al Celta de Vigo, el elenco dirigido por Luis García Plaza sufrió una derrota por la cuenta mínima que pudo costar caro. Con los chilenos como titulares y con el relajo de ya no jugarse nada, el elenco sevillano cerró un año para el olvido.

Y es que pese a mantener la categoría, lo hacen salvándose por un punto y en medio de una pelea con varios candidatos. Sin duda un escenario que al inicio de la temporada no lo imaginaron y que estira una seguidilla de fracasos en las últimas campañas.

Sevilla cae ante Celta de Vigo con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo titulares

El Sevilla cayó por 1 a 0 ante el Celta de Vigo y le dijo adiós a una temporada horrible. El elenco de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo no logró levantar el rumbo, poniendo un punto final amargo a una campaña muy lejos de las expectativas.

Alexis Sánchez y Gabriel Suazo no pudieron hacer nada par evitar la derrota del Sevilla ante Celta de Vigo. Foto: Getty Images.

Los chilenos fueron titulares y piezas importantes en un primer tiempo en el que ninguno de los dos equipos pudo sacar ventajas. Fue en los 50′ cuando Ilaix Moriba apareció a romper el empate y así marcar el único gol del encuentro.

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El Sevilla movió el tablero y sacó a Alexis Sánchez de la cancha en los 63′ minutos de juego. Esto, con el misterio de si fue o no su última aparición junto a los Blanquirrojos, con los que termina contrato.

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Gabriel Suazo vive un escenario distinto, jugando todo el encuentro y aún con vínculo hasta el 2028. Eso sí, el lateral es uno de los que tendrá que definir si es que se quedará o es momento de partir.

El resultado deja al elenco de los chilenos en el puesto 13 de la tabla de posiciones con 43 puntos, marcando diferencias con el resto sólo por duelos directos. Sin duda un cierre de campaña muy lejos del que los hnichas esperaban.

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Sevilla termina la temporada con una derrota que refleja todo lo que hicieron mal. Alexis Sánchez y Gabriel Suazo mastican el sabor amargo de haber peleado por evitar el descenso y no títulos como querían.

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Así queda el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 2025/26

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En resumen, Sevilla, Alexis y Suazo