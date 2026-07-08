El Ingeniero sigue potenciando a los Verdiblancos para la que puede ser su última temporada juntos. Suma a un cuestionado jugador merengue.

El Real Betis de Manuel Pellegrini sigue dando que hablar en el mercado de fichajes en Europa. El equipo del Ingeniero ha hecho noticia en los últimos días con sus primeros refuerzos, a los que este miércoles se sumó uno más directamente desde el Real Madrid.

Después de la llegada de Facundo Bernal, el cuadro verdiblanco no pierde tiempo y asegura de inmediato a su nueva incorporación. ¿Su nombre? Fran García, lateral izquierdo que decidió salir de los Merengues para firmar un largo contrato en el cuadro del chileno.

La noticia llega en medio de la preparación de un cuadro bético que por fin podrá disputar la UEFA Champions League en la próxima temporada. Es por ello que se esperan más novedades en el mercado antes del debut oficial en la campaña 2026/27.

Manuel Pellegrini suma a Fran García desde el Real Madrid para el Betis

El mercado de fichajes se mueve en Europa y Manuel Pellegrini celebra junto al Real Betis con la llegada de su nuevo refuerzo. Fran García ya es oficialmente jugador de los Verdiblancos después de firmar un extenso contrato.

Fran García firmó con el Betis de Manuel Pellegrini después de su paso por el Real Madrid. Foto: Betis.

El club emitió un comunicado anunciando los detalles del arribo del ex Merengue. “El Real Betis y el Real Madrid han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Fran García, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030“.

El lateral izquierdo de 26 años no lo pasó bien en la última temporada, en la que estuvo alternando entre la banca y unos pocos minutos en la cancha. La reestructuración que están realizando en el gigante español lo llevó a dejar a los blancos para buscar un nuevo destino.

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Manuel Pellegrini y el Real Betis lo tenían en la mira desde hace rato, por lo que comenzaron a hacer gestiones apenas terminó la campaña pasada. Las cosas llegaron a buen puerto en las últimas horas y fue esta tarde cuando finalmente se hizo oficial.

Con esto, el cuadro del técnico chileno cubre la salida de Ricardo Rodríguez, quien ocupaba ese puesto. Una señal clara de renovación con sangre más joven considerando que se les viene un año pesado con los torneos que disputarán.

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El Real Betis se arma con todo para lo que será la temporada 2026/27. Manuel Pellegrini tiene un nuevo refuerzo y se prepara para la que puede ser su última campaña con los Verdiblancos ante los fuertes rumores que lo vinculan con la selección chilena en 2027.

Los números de Fran García en el Real Madrid

Fran García ya es refuerzo del Betis de Manuel Pellegrini y deja atrás al Real Madrid, donde logró disputar un total de 109 partidos oficiales. En ellos aportó con 3 goles y 13 asistencias en los 6.548 minutos que estuvo dentro de la cancha.

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En resumen, Betis y Real Madrid