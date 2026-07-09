El histórico animador de la TV chilena abrió su corazón pelotero y entregó su punto de vista sobre la actual cita planetaria.

La Copa del Mundo 2026 no deja indiferente a nadie, ni siquiera un histórico rostro de la televisión chilena como Don Francisco. El animador opinó sobre quién será el campeón.

La cita planetaria vive sus últimos días de competición, con el desarrollo de los cuartos de final. Francia ya se metió entre los cuatro mejores al vencer a Marruecos, mientras España vs Bélgica, Inglaterra vs Noruega y Argentina vs Suiza buscarán los últimos cupos a la semifinal.

La opinión de Don Francisco

Más allá de su rol en televisión con exitosos programas, Mario Kreutzberger, conocido mundialmente como Don Francisco, también vibra con la pelota. Ha confesado ser hincha de Universidad de Chile y Rangers, este último por ser originario de Talca. Hasta se animó a comentar la presente Copa del Mundo 2026.

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“Todas estas polémicas del partido con Argentina siempre han ocurrido, pero,como sea, tuvieron un empuje como para haber dado vuelta el partido, aunque los hubieran ayudado un poco. Los egipcios eran extraordinariamente buenos”, explicó el animador de 85 años a Radio ADN.

Respecto al mejor, Don Francisco se la jugó por los galos, aunque llamó a tener cuidado con la Albiceleste. “Cuando vi el primer partido de Estados Unidos pensé en que era tremendo equipo y los eliminaron 4-1. Al que he visto más estable es a Francia, pero no hay que olvidarse de la garra de Argentina. Noruega es bastante buen equipo”, detalló.

Don Francisco ve más sólido a Francia. Imagen: Getty

La presente Copa del Mundo ha tenido varias situaciones y selecciones sorpresivas. Las que se pensaban que serían “goleadas”, terminaron dando pelea. Mario Kreutzberger se rindió ante el nivel de un país que no estaba en el mapa futbolistico.

“Lo más sorprendente es de Cabo Verde, que con 500 mil habitantes le hicieron collera a tres campeones mundiales. ¡No puede ser!“, cerró el histórico animador de la televisión chilena.