Santiago Wanderers vs Real Madrid: Confirman histórico estadio para final Intercontinental Sub 20

Pese a las gestiones de la ANFP y la Conmebol, finalmente el duelo se jugará en el Estadio Bernabéu.

La final de la Copa Intercontinental Sub 20 ya tiene fecha y sede confirmada. La definición que enfrentará a Santiago Wanderers y Real Madrid fue oficializada este miércoles 8 de julio.

El cuadro nacional liderado por Felipe Salinas se quedó con el torneo en tanda de penales donde superó con autoridad a Flamengo. Por su parte los merengues por la misma vía superaron al Brujas de Bélgica.

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Tras conocerse el rival, la dirigencia caturra, liderada por Reinaldo Sánchez, recalcó en más de una oportunidad que el duelo se disputaría en el Estadio Elias Figueroa en Valparaíso.

“Vamos a enfrentar el club más grande del mundo. Esa la hace el Wanderers no más. Vamos a jugar en Playa Ancha. Como sea”, recalcó el Presidente del cuadro nacional.

“Estamos tratando de que sea en Chile. La segunda opción es el Estadio Nacional, porque pidieron un recinto con mayor capacidad”, aseguró Pablo Milas confiado en lograr la localía para el partido único.

Incluso Natalia Duco apoyó la medida y ofreció “todas las facilidades” para realizar la final inédita en Chile. “Vamos a dejar las puertas abiertas para que se juegue en el Estadio Nacional o en Valparaíso“, recalcó la Ministra de Deportes.

¿Dónde se juega la final Intercontinental sub 20?

Sin embargo, todo se derrumbo este miércoles. Así lo informaron las cuentas oficiales de Conmebol y la Copa Libertadores. Lo que sorprendió a los hinchas que se ilusionaban con una definición en Chile.

Esto porque se confirmó que finalmente la Intercontinental 2026 entre Santiago Wanderers y Real Madrid se juega finalmente en el Estadio Santiago Bernabéu de España.

El duelo además fue programado en plena festividad de fiestas patrias. Por lo que el encuentro se juega el 19 de septiembre y a las 12:30 horas de Madrid. Lo que, de momento tiene una diferencia de seis horas con Chile, por lo que habrá que madrugar para seguir a los jóvenes talentos Wanderers.