El DT del cuadro aurinegro se sacó el sombrero ante la calidad del arquero, aplaudió esa tremenda atajada doble y recurrió a una expresión que usan los más jóvenes para graficar su trascendencia en el club.

Hernán Caputto gritó como loco el gol del empate de Coquimbo Unido en la ida ante Platense, aunque sabe perfectamente que el Mono Sánchez hizo una tapada fundamental para lograr el 1-1. Minutos antes del tanto que marcó el argentino Guido Vadalá, el arquero se vistió de héroe.

Con una intervención doble extraordinaria: primero, atajó el penal que ejecutó Guido Mainero. Inmediatamente después, bloqueó el remate del uruguayo Nicolás López para evitar el 2-0 del Calamar. En una entrevista con TNT Sports, Caputto se sacó el sombrero por su golero.

“Cuando dijeron esto del aura, ese es el aura del equipo. Diego es un jugador determinante. Yo conozco el puesto, pero nunca lo ejercí ni cerca de lo que hace él”, aseguró el DT, quien llegó al cuadro Pirata para reemplazar a Esteban González en el actual campeón del fútbol chileno.

Elvis Hernández festeja con el Mono Sánchez tras el doble tapadón del arquero ante Platense en Buenos Aires. (Fotobaires/Photosport).

Añadió que “es determinante y lo ha sido en su carrera. Pero estos años ha sido demasiado para Coquimbo”. Tiene toda la razón: esta es la cuarta temporada de Sánchez en el cuadro aurinegro. Y fue trascendental para obtener el primer título histórico de la institución.

Uno de los tres penales que el Mono Sánchez tapó ante los Cementeros en la semifinal de la Copa de la Liga. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Hace muy poco tuvimos una llave muy dura para llegar a la final de la Copa de la Liga y fue determinante para eso: atajó tres penales y convirtió uno”, aseguró Caputto en el programa No es Para Tanto. Fue figura ante Unión La Calera y eso le permitió a los coquimbanos ganar el pase al duelo decisivo vs O’Higgins.

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Caputto reverencia al Mono Sánchez y palpita la revancha ante Platense

Hernán Caputto sabe que la intervención doble del Mono Sánchez frente a Platense puede haber sido clave. Lo siente. De hecho, lo refrendó con el loco festejo del gol de Vadalá y hasta ingresó a la cancha para gritar y saltar como un hincha más.

El fervoroso festejo de Caputto al 1-1 que marcó Vadalá ante el Calamar. (Fotobaires/Photosport).

“También en la Supercopa fue fundamental”, rememoró el DT del Barbón. Y está acertado: Sánchez brilló en la final de aquel torneo ante Universidad Católica. E incluso se dio el lujo de homenajear al arquero portugués Ricardo y atajó sin guantes en esa tanda.

Agregó más sobre el duelo del golero de 39 años frente a Platense. “Esta llave pudo haber sido más cuesta arriba y difícil. No sólo la acortó si no que eso hizo que la equiparemos. Es fundamental”, cerró Hernán Caputto, quien tendrá descanso junto a su equipo pues le correspondía enfrentar a Universidad Católica en la fecha 19. Todas las fichas están puestas en la vuelta ante el Calamar.

Recuerda que el partido entre Platense y Coquimbo Unido se podrá ver en vivo a través de Disney+.

¿Cuándo juega Coquimbo Unido la revancha ante Platense en la Libertadores?

La revancha entre Coquimbo Unido y Platense en los octavos de final de la Copa Libertadores está pactada para el miércoles 19 de agosto a las 18 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Revisa el compacto de la ida entre Platense y Coquimbo Unido