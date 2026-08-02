El delantero chileno participó nuevamente con un pase de gol en la victoria por 2-1 sobre Horsens.

Darío Osorio continúa sumando buenas actuaciones en el inicio de temporada con el Midtjylland. El chileno volvió a aportar una asistencia en el triunfo por 2-1 ante Horsens, por la segunda fecha de la Superliga de Dinamarca.

El conjunto de los Lobos disputó su primer partido como local en el torneo y a los 33 minutos, Franculino Djú abrió la cuenta. Cuando el primer tiempo llegaba a su fin, apareció nuevamente Osorio.

A los 45 minutos, el atacante nacional habilitó a Friday Etim, quien convirtió el 2-0 para darle una importante ventaja al cuadro local.

Darío Osorio vuelve a ser clave

El conjunto visitante logró reaccionar en la segunda parte. Después de un gol anulado a los 66′, Kelvin Ehibhatiomhan consiguió descontar a los 78 minutos y puso suspenso al tramo final del encuentro.

Sin embargo, Midtjylland logró sostener la ventaja y terminó celebrando una nueva victoria. De esta manera, el equipo de Osorio mantiene un comienzo perfecto en el campeonato danés, luego de haber ganado también en la primera jornada.

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El resultado además sirve como impulso tras la eliminación del cuadro danés en la Europa League, ya que ahora tendrá una nueva oportunidad de competir internacionalmente.

El próximo desafío del Midtjylland será precisamente por la Conference League, donde visitará a Bohemians de Irlanda este jueves 6 de agosto, desde las 14:45 horas de Chile.

La revancha se disputará el jueves 13 de agosto a las 13:00 horas, por lo que el conjunto de Osorio tendrá un fin de semana libre en la Superliga danesa.

En resumen…