El técnico de la U se refirió al anuncio oficial de "Carepato" para final de temporada y valoró "lo que genera en cancha y el camarín".

No podía quedar ausente. En medio de las múltiples reacciones que generó en el fútbol nacional el anuncio del volante Marcelo Díaz para terminar con su carrera al finalizar la presente temporada, tomó la palabra su técnico en Universidad de Chile, el argentino Fernando Gago.

Junto con expresar su admiración por la trayectoria de Carepato, el estratega reconoció que sostuvo una charla con el capitán azul donde le dejó en claro que de su parte y del plantel, lo acompañarán en los últimos meses de su trayectoria en las canchas.

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La reacción de Gago al retiro de Marcelo Díaz

“A veces esas situaciones son muy personales, de lo que uno siente en el momento que crea poner fin a la carrera de futbolista, aunque creo que en sí no dejamos de ser futbolistas en toda la vida“, fue lo primero que indicó el estratega para luego rendir pleitesía a su jugador.

“Marcelo tuvo una carrera espectacular, lo hablé con él y se lo dije muy claro que tenía que disfrutar y decidir el momento en que debía decir basta”, agregó Gago sobre su charla con Díaz, para luego destacar el hecho que se retire en la U.

“Que lo haga en su club es muy importante. Tengo una sensación muy buena de lo que genera en cancha y el camarín, y trataremos de acompañarlo en estos últimos meses de carrera”, finalizó Pintita su opinión sobre la decisión del Chelo.

Los números de “Carepato” en 2026

En una campaña marcada por lesiones, ausencias y suplencias, tanto con Gago como “Paqui” Meneghini, Marcelo Díaz disputó este año entre Liga de Primera, Copa Chile y Sudamericana un total de 172 minutos en 10 partidos, ninguno como titular, donde hizo una asistencia y registró una expulsión.

En síntesis