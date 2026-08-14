Colo Colo afrontará este fin de semana la fecha 19 de la Liga de Primera, donde buscará prolongar su gran momento y alcanzar su décima victoria consecutiva ante O’Higgins en el Estadio Monumental.
El equipo de Fernando Ortiz llega como líder absoluto del campeonato con 45 puntos y buscará sumar nuevamente de a tres para ampliar su ventaja. Seguido por Universidad de Chile con 33 unidades, que este fin de semana visitará a Deportes Limache.
Colo Colo va por la décima victoria consecutiva ante O’Higgins este fin de semana
Colo Colo vs. O’Higgins: Horario y dónde ver EN VIVO
Colo Colo vs. O’Higgins juegan este domingo 16 de agosto, desde las 17:30 hrs. en el Estadio Monumental David Arellano, por la fecha 19 de la Liga de Primera.
El partido amistoso entre Albos y Celestes, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
ver también
Lucas Barrios se la juega por Javier Correa en Colo Colo: “Tiene mucho nivel”
Probable formación Colo Colo vs. O’Higgins
La oncena titular de los albos sería con Gabriel Maureira en portería; Arturo Vidal, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa y Álvaro Madrid en el mediocampo; Maximiliano Romero y Leandro Hernández en ataque.
Tabla de posiciones Liga de Primera 2026
En resumen…
- Colo Colo enfrentará a O’Higgins este domingo 16 de agosto a las 17:30.
- El equipo dirigido por Fernando Ortiz lidera el campeonato nacional con 45 puntos.
- TNT Sports Premium y HBO Max transmitirán el partido desde el Estadio Monumental.