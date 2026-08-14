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Colo Colo

DT de O’Higgins sorprende con elogios a Colo Colo antes del duelo en el Monumental

Lucas Bovaglio anticipó el choque por la fecha 19 y destacó el presente del Cacique, próximo rival de los celestes.

Por Franccesca Arnechino

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Bovaglio elogia a Colo Colo antes del duelo por la Liga de Primera.
© PhotosportBovaglio elogia a Colo Colo antes del duelo por la Liga de Primera.

Colo Colo se prepara para afrontar un nuevo desafío en la Liga de Primera. Este domingo, el Cacique recibirá a O’Higgins por la fecha 19, buscando extender su gran momento y sumar su décima victoria consecutiva.

El cuadro albo llega como líder del campeonato con 45 puntos, mientras que Universidad de Chile aparece como su principal escolta, a 12 unidades.

En la previa del compromiso, el técnico de O’Higgins, Lucas Bovaglio, analizó el desafío y tuvo palabras de elogio para el equipo dirigido por Fernando Ortiz.

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Bovaglio pone a Colo Colo como el gran favorito

Puntero con claridad, haciendo una campaña que puede ser histórica, señaló el entrenador argentino al referirse al presente del Cacique.

Bovaglio además recordó el anterior enfrentamiento entre ambos equipos en el Monumental y reconoció que deberán plantear el partido de una manera diferente.

“Lo hemos enfrentado por Copa de la Liga. En el Monumental fuimos con una postura que no resultó o por lo menos no quedamos contentos. Veremos en esta oportunidad qué es lo que mejor nos conviene para viajar con la ilusión de conseguir una victoria”, explicó.

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El estratega de O’Higgins fue todavía más contundente al describir al cuadro albo, destacando además la dificultad de jugar en Macul,Sin dudas que es una visita de mucho riesgo. Vamos a enfrentar al mejor. En su cancha, con su gente, es una visita de mucho riesgo, afirmó Bovaglio.

El técnico también entregó novedades sobre su plantel. Santiago Toloza e Ignacio Schor fueron anunciados como nuevos refuerzos y deberían estar habilitados para el compromiso, aunque su presencia será definida en los próximos entrenamientos.

En resumen…

  • Colo Colo recibe a O’Higgins este domingo por la fecha 19.
  • Lucas Bovaglio calificó al Cacique como “el mejor”.
  • El cuadro albo suma 45 puntos y busca su décimo triunfo consecutivo.
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