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Liga de Primera 2026

U. de Chile vs. Deportes Limache: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Liga de Primera

Los Azules buscan en la tabla con un triunfo sobre los Cerveceros.

Por Franccesca Arnechino

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Azules y Cerveceros se enfrentan por la fecha 19 del Campeonato Nacional.
© PhotosportAzules y Cerveceros se enfrentan por la fecha 19 del Campeonato Nacional.

Universidad de Chile junto a su mainsponsor JugaBet, visita a Deportes Limache por la fecha 19 de la Liga de Primera. Los Azules intentarán sumar nuevamente de a tres para mantenerse cerca del líder, Colo Colo.

Por su parte, el conjunto Tomatero llega con confianza luego de imponerse como visitante ante O’Higgins. Actualmente octavos en la tabla, buscarán un triunfo que les permita acercarse a los puestos de clasificación a torneos internacionales.

En JugaBet el triunfo de la U está pagando 2.18. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 21.800. El empate tiene un factor de 3.82 y la victoria de Limache 3.37.

U. de Chile va por un triunfo ante Limache por la fecha 19 de la Liga de Primera

U. de Chile va por un triunfo ante Limache por la fecha 19 de la Liga de Primera

U. de Chile vs. Limache: Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad de Chile vs. Deportes Limache juegan este sábado 15 de agosto, desde las 17:30 hrs. en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández, por la fecha 19 de la Liga de Primera.

El partido entre Azules y Cerverceros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)

Probable formación U. de Chile vs. Limache

Los azules saldrían a la cancha con Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez y Morales en defensa; Lucas Barrera (o Tobías Reinhart), Charles Aránguiz y Agustín Arce en el mediocampo; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas y Lucas Assadi.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…

  • Universidad de Chile enfrentará a Deportes Limache este sábado 15 de agosto a las 17:30.
  • El partido por la fecha 19 se jugará en el Estadio Lucio Fariña Fernández.
  • TNT Sports Premium y HBO Max transmitirán en vivo el encuentro entre ambos clubes.
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