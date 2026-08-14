En septiembre volverá al país el DT campeón de la Copa Libertadores 1991, pero hay voces que no se alegran con el regreso al país.

Para el próximo 9 de septiembre está agendada la visita de Mirko Jozic, tras 20 años de dejar Colo Colo, pero estar inmortalizado en la historia del club albo en el estadio Monumental.

Mientras se afinan los preparativos de las actividades que realizará en el país, apareció una polémica declaración del ex presidente de los albos, Peter Dragicevic.

Fue en conversación con La Hora de Conversar, donde el ex mandamás aseguró que no había que darle tanta importancia a Mirko Jozic porque “no es un ídolo, es un trabajador que yo contraté en Colo Colo”.

Peter Dragicevic no se emociona con el regreso de Mirko Jozic a Colo Colo. Foto: Ramon Monroy/Aton Chile

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Dragicevic: “Él debería estar agradecido de Colo Colo”

Peter Dragicevic demostró que no se entusiasma con la visita del técnico que alcanzó la Copa Libertadores 1991 con Colo Colo, donde asegura que fue un trabajador más.

“Para mí Mirko Jozic no es el ídolo, él es un trabajador que estuvo bajo la dependencia del club y fue Colo Colo el que le entregó todas las herramientas y toda la estructura para que se lograra lo que se logró, y en esa estructura hay desde administrativos, médicos, los que arreglaban la cancha, todos los directores del club que se bancaron todo ese período donde su pusieron a disposición intereses particulares, e incluso plata para que esto terminara en un éxito. Mirko es un trabajador más… más que nosotros agradecer, él debería estar agradecido de la oportunidad que le dio Colo Colo de llevarlo a lo más alto”, explicó.

En ese sentido asegura que, pese a todo, “no desconozco en lo absoluto su trabajo, es más, lo aplaudo porque creo que aportó muchas cosas buenas, pero quizás para mí es más importante Lizardo Garrido, no sé si me explico, quizás son más importantes mis propios directores que estaban conmigo en esa época”.

Por lo mismo, destaca otro punto en la historia de Colo Colo: “Acá los héroes del ’91 son los jugadores y Mirko Jozic, pero si yo no hubiera llagado al club, hoy Colo Colo no tendría estadio ni Copa Libertadores de América, eso te lo puedo asegurar, pero yo me atreví a pensar diferente, lástima que después nadie a querido copiar o mejorar el modelo”.

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