Colo Colo ha comenzado a hacer ruido en el mercado de pases del fútbol chileno para el 2025. Si bien en el Cacique hoy están preocupados de terminar las renovaciones pendientes, ya hay nombres que suenan en el Estadio Monumental y son unos de jerarquía.

Marcelo, histórico lateral del Real Madrid, es una de las cartas que ha sido ligada con el Eterno Campeón. Pero el brasileño no es el único, ya que Claudio Bravo también ha estado en la mira de la dirigencia ante la inminente salida de Brayan Cortés al extranjero.

Si bien ambos jugadores son referentes no sólo en sus países, sino que en Sudamérica, no todos ven con buenos ojos su arribo. Y es que un histórico ex presidente del club sacó la voz para hacer un llamado de alerta por los candidatos a reforzar al Cacique.

Peter Dragicevic preocupado por opción de Marcelo y Claudio Bravo en Colo Colo

En medio de los rumores que ligan a Claudio Bravo y Marcelo con Colo Colo, Peter Dragicevic golpeó la mesa. En conversación con RedGol, el ex presidente del Cacique en el periodo de la quiebra dejó en claro que uno puede llegar, pero hay que tener mucho cuidado con el otro.

Peter Dragicevic aprueba un regreso de Claudio Bravo a Colo Colo. Foto: Archivo.

“Yo siempre he sido realista y no he querido entusiasmar a los seguidores con promesas que no se pueden cumplir. Hoy el fútbol chileno vive una etapa compleja y que, más que alimentar expectativas, hay que presentar un proyecto serio de trabajo a largo plazo para ser el bastión, el faro del fútbol chileno y ser un aporte para que la actividad se recupere”, comenzó señalando.

Pero entrando de lleno en el caso de Marcelo, quien salió del Fluminense con polémica, Peter Dragicevic no escondió su preocupación. “Hay que pensar a qué vendría a jugar a Chile, si es que viene. Lo más malo es vender ilusiones y fuegos artificiales a la gente, no es justo. Colo Colo es un referente y no puede ser un engaño. Hay que ser cuidadoso de por qué viene, bajo qué obligaciones se puede pensar en alguien como él“.

De hecho, Peter Dragicevic fue más allá y dejó en claro que esto refleja el momento de nuestro balompié. “El fútbol chileno está en un estado muy malo y, si alguien viene, no es para proyectarse ni para ser un gran aporte. Viene a rescatar unas últimas lucas para su retiro y eso lo debemos tener claro. Por eso soy de la vereda contraria”.

En esa misma línea, dejó una idea para potenciar los talentos nacionales. “Dentro de la reformulación del fútbol chileno, más que traer jugadores mayores hay que ver cómo le damos tiraje a la chimenea. Debería instalarse una norma en la que haya cuatro jugadores sub 20 que jugaran obligatoriamente todos los partidos. Así se revitalizaría el trabajo de divisiones menores y darle un estilo, porque no sacamos nada con llenarnos de jugadores viejos que tapan y quitan oportunidades a los jóvenes valores”.

Aunque para él, es claro que traer a figuras como Marcelo es estirar la crisis actual en nuestro país. “Si no hay jugadores de esas características, quiere decir que tenemos que meter ahí el diente para mejorar. Lo otro no es futuro, es pasado”.

Pero al ser consultado por Claudio Bravo, quien ya está retirado del fútbol, su visión da un giro. “Dentro de todo, hay excepciones. Hay referentes importantes para los que vienen, que al final terminan siendo grandes ídolos que vale la pena invitar“.

¿Estás de acuerdo con traer a Marcelo y Claudio Bravo a Colo Colo? ¿Estás de acuerdo con traer a Marcelo y Claudio Bravo a Colo Colo? YA VOTARON 0 PERSONAS

“Bravo es un jugador que la parte más importante de su carrera la hizo afuera y traerlo de vuelta desde mi punto de vista, es un referente para todos los porteros del fútbol chileno. Puede ser un aporte, como un formador, referente, profesor, pero no estoy de acuerdo con traer jugadores de otras latitudes a terminar sus carreras y a llevarse la plata“, sentenció.

Por ahora, Colo Colo se enfoca en termina el tema de las renovaciones antes de ir a buscar refuerzos. El Cacique quiere tener a su plantel listo antes del inicio de la pretemporada a finales de diciembre, por lo que habrá que esperar si alguno de los dos referentes está en el Estadio Monumental para esas fechas.

¿Cuáles fueron los números de Marcelo esta temporada?

Marcelo dejó Fluminense y suena en Colo Colo luego de haber disputado un total de 38 partidos oficiales esta temporada. 3 goles, 2 asistencias y 2.301 minutos fueron su saldo en 2024.

¿Cuáles fueron los números de Claudio Bravo en su última temporada?

En su última temporada como profesional, Claudio Bravo logró disputar un total de 9 partidos oficiales con el Real Betis. En ellos dejó su arco en cero en 2 ocasiones y recibió 9 goles en los 810 minutos que estuvo en la cancha.