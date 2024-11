Mientras el plantel está de vacaciones, en Colo Colo ya afinan los detalles para lo que será un centenario en grande. El Cacique se prepara para celebrar sus 100 años y quiere hacerlo con todo, incluso con refuerzos de renombre mundial.

En el Estadio Monumental ya comienzan a revisar los posibles refuerzos para el próximo año y hay uno que ilusiona a los hinchas. Marcelo, el histórico lateral del Real Madrid y rival con Fluminense en la Copa Libertadores 2024, sorprendió a todos con un gesto que desató la locura de la fanaticada alba.

Fue luego de que ganaran la estrella 34 que Maximiliano Falcón publicó una imagen a la que el brasileño reaccionó con cariño. Esto de inmediato activó alarmas en el Estadio Monumental, donde incluso han asegurado que hay conversaciones. Es por ello que Daniel Arrieta decidió aclarar todo y contó la firme del caso.

¿Marcelo se acerca a Colo Colo?

Marcelo celebró a la distancia el título de Colo Colo en el Campeonato Nacional y dejó la escoba. El lateral dedicó un mensaje a Maximiliano Falcón luego de bajar la 34 del Cacique y los hinchas comenzaron a pedirlo a gritos para el centenario.

Marcelo celebró el título de Colo Colo y los hinchas se ilusionan con verlo en el centenario. Foto: Photosport.

La situación ha generado todo un revuelo, por lo que Daniel Arrieta decidió sacar la voz. En el programa Mediapunta, el reportero de TNT Sports reveló si realmente hay chances de que llegue. “Es humo por ahora“, remarcó de entrada.

El periodista no cerró la puerta, pero dejó en claro que no es una negociación fácil. “En Colo Colo todavía no se habla ni de refuerzos. Obviamente hay puestos que todos sabemos cuáles van a ser, pero hay que ver“.

De hecho, una de las razones por las que Marcelo está más lejos que cerca del Estadio Monumental es el sueldo que recibía en Brasil, el que bordeaba los 150 mil dólares. “Es imposible, estaba jugando en Fluminense. Está difícil“, sentenció.

Quedará esperar ahora para ver si es que la dirigencia de Blanco y Negro se tira a la piscina para ir a buscarlo. Participar del centenario del equipo más ganador de Chile es una oferta interesante y más cuando la apuesta es pelear la Copa Libertadores.

Colo Colo por ahora disfruta de sus vacaciones mientras miran refuerzos para el 2025. Marcelo es un nombre que ilusiona a los hinchas, pero por ahora se ve lejos. No obstante, eso es sólo por ahora.

¿Cuáles fueron los números de Marcelo esta temporada?

En la temporada 2024, Marcelo logró disputar un total de 36 partidos oficiales con la camiseta de Fluminense. En ellos anotó 3 goles, aportó con 2 asistencias y llegó a los 2.160 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo cerró la temporada y comenzó sus vacaciones, las que acabarán el 20 de diciembre. Por ahora, el único encuentro confirmado es la Supercopa 2025 con la U, la que se disputará entre el 25 y 26 de enero, con horario por definir.