Un importante cambio en el arco de Colo Colo puede producirse de cara al 2025. Brayan Cortés tiene opciones concretas de irse al extranjero por el término de su contrato y los rumores de una posible vuelta de Claudio Bravo al Cacique están a la orden del día.

Uno que analizó esta posibilidad fue Julio Rodríguez, el hombre que formó en sus inicios a uno de los mejores arqueros en la historia del fútbol chileno. Para Hulk la vuelta del bicampeón de América es sorpresiva, pero a la vez grata pensado en el impacto que puede generar.

En charla con RedGol el preparador de arqueros señaló que “me sorprende mucho, porque todos sabemos que Claudio está retirado, pero siempre dije que le gustaba mucho la idea de volver a Colo Colo cuando el equipo ya fuera un poco más sólido, como ahora”.

“Volver de nuevo a jugar con la edad que tiene… aunque no es mucho tema porque Claudio siempre se ha mantenido como un profesional. Me sorprende, pero también me gusta mucho la idea de que vuelva”, agregó.

Para cerrar, Rodríguez afirmó que “para él sería una muy buena despedida jugar en Colo Colo. Aparte de jugar, Claudio genera muchas cosas fuera de lo deportivo. Su vuelta significará que mucha gente lo va a querer ver volver. Eso lo motiva”.

Claudio Bravo podría tener una segunda etapa por Colo Colo si decide salir del retiro. | Foto: Photosport.

Los números que dejó Claudio Bravo antes de su retiro

En la temporada 2023-24 el arquero chileno atajó en nueve compromisos con el Real Betis, recibiendo siete goles y entregando en dos oportunidades su portería imbatida. Por la selección chilena jugó en otros cinco partidos, siendo tres amistosos y dos por la Copa América.

Su último partido oficial como jugador activo se produjo el 26 de junio, en la derrota por 0-1 ante Argentina en el MetLife Stadium por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa América 2024.