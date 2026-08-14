Alejandro Hisis conversó con Redgol, donde asegura que siempre hay que poner al club antes que cualquier jugador y tomar buenas determinaciones.

Las rotundas declaraciones de Aníbal Mosa sacaron de inmediato reacciones en el mundo de Colo Colo, luego de que le puso el freno a la renovación de Arturo Vidal asegurando que se verá al final de la temporada, para saber en qué estará el cuadro albo.

“Mientras no sepamos de eso, no voy a colocar a nadie por encima de la institución. Es por eso la medida de conversar una vez que termine el campeonato”, declaró Mosa.

En ese sentido, queda en veremos la situación del King para una temporada más, lo que aplaude en conversación con Redgol Alejandro Hisis, dejando en claro que siempre se debe poner a Colo Colo por encima de todos.

Aníbal Mosa espera el final de temporada para tomar decisiones. Foto: Sebastián Cisternas/Photosport

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“El rendimiento actual no es bueno”

Para Alejandro Hisis siempre es importante que alguien tome decisiones de esta manera, además que ponga las reglas del juego, pero siempre con Colo Colo como lo más importante, pese a que sea Arturo Vidal.

“Tenía que llegar el momento, alguien que se pusiera los pantalones y diga que sí o que no. No por lo que fue, esto es por rendimiento actual. El rendimiento actual no es bueno y si hay alguien mejor, lamentablemente llega la hora de que se para todo”, explicó.

En ese sentido, asegura que hay que hacer evaluaciones al final de la temporada y ver los objetivos del otro año, por lo mismo, llama a la tranquilidad a la hora de pensar en renovaciones.

“Ha jugado por lo menos, ha estado activo, en algunas oportunidades muy errático, pero el equipo va puntero, va 12 puntos adelante, no hay mucho por donde apuntarlo con el dedo. Si estuvieran lejos de la punta sería distinto, ahora está jugando y punteros”, finalizó.

Revisa las declaraciones de Anibal Mosa en Colo Colo: