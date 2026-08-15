Pronósticos Arsenal vs Manchester City: Gunners y Citizens juegan en Cardiff por la Community Shield

Descubre los mejores pronósticos y apuestas de Arsenal vs Manchester City, por la Community Shield. Análisis, cuotas y predicciones.

Revisa los mejores pronósticos de Arsenal vs Manchester City en la definición de la Community Shield 2026, el primer trofeo de la temporada en Inglaterra.

Los pronósticos y datos anticipan un duelo de alto calibre. Los Gunners, recientes campeones de la Premier League, se enfrentan a los Citizens, ganadores de la FA Cup, este domingo 16 de agosto en el Millennium Stadium de Cardiff para definir al campeón de la Community Shield.

Nuestros picks Pronósticos: Arsenal vs Manchester City Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Ambos equipos anotan: Si Ambos equipos anotaron en sus últimos cinco partidos y en siete de los últimos diez enfrentamientos directos, mientras las bajas defensivas refuerzan un escenario con goles en ambos arcos. bet365 1.70 Pronóstico Resultado al descanso: Empate Seis de los últimos diez enfrentamientos terminaron igualados al descanso. Además, la solidez defensiva del Arsenal y la dificultad del City para irse perdiendo respaldan este escenario. bet365 2.25 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Arsenal vs Manchester City

El Arsenal tuvo la mejor defensa de la temporada pasada en la Premier League, con la menor cantidad de goles esperados en contra (28.3 xGA) y solo 27 goles recibidos.

tuvo la mejor defensa de la temporada pasada en la Premier League, con la menor cantidad de goles esperados en contra (28.3 xGA) y solo 27 goles recibidos. Los Gunners solo han vencido al Manchester City una vez en los últimos seis enfrentamientos directos.

una vez en los últimos seis enfrentamientos directos. El marcador ha sido empate al descanso en seis de los últimos diez duelos entre ambos equipos.

Erling Haaland llega en gran forma tras anotar siete goles en cinco partidos para Noruega durante el verano.

Análisis y estado de forma: Arsenal vs Manchester City

El Arsenal llega como el flamante campeón de la Premier League, rompiendo una larga sequía. El equipo de Mikel Arteta buscará su 18° título de Community Shield, pero enfrenta este desafío con bajas sensibles en defensa, como la de William Saliba. Durante la pretemporada, los Gunners mostraron un rendimiento irregular con una victoria y dos derrotas, lo que genera algunas dudas sobre su estado actual.

Por su parte, el Manchester City inicia una nueva era bajo el mando de Enzo Maresca tras la histórica salida de Pep Guardiola. El equipo está en plena transición, con la partida de figuras clave como John Stones, Nathan Aké y Bernardo Silva, además de la lesión de Rodri. Pese a esto, los Citizens se reforzaron con el fichaje récord de Elliot Anderson y en su preparación sumaron dos victorias y una derrota por penales.

Cuotas 1X2 Cuotas: Arsenal vs Manchester City Cuotas ofrecidas por bet365 Arsenal 2.45 bet365 Empate 3.40 bet365 Manchester City 2.50 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Nuestra apuesta segura: Ambos equipos anotan

La opción de que ambos equipos anoten parece la más sólida para este encuentro. Esta apuesta se ha cumplido en los últimos cinco partidos de Arsenal y Manchester City, respectivamente. Además, se ha dado en siete de los últimos diez enfrentamientos directos, incluyendo el último duelo por Community Shield en 2023.

Las importantes ausencias defensivas en ambos equipos, sumadas a la indiscutible calidad de sus delanteras, refuerzan la idea de un partido con goles en ambos arcos. Por ello, la cuota de 1.70 presenta una opción muy atractiva para un duelo que promete ser abierto.

Apuesta 1 | Arsenal vs Manchester City – Ambos equipos anotan: Si – 1.70 en bet365

Apuesta de valor: Empate al descanso

Para quienes buscan una cuota más alta, el empate en el primer tiempo es una alternativa con gran valor. Históricamente, estos equipos tienden a estudiarse en los primeros 45 minutos. De hecho, seis de sus últimos diez partidos se fueron igualados al descanso.

La solidez defensiva del Arsenal durante la temporada pasada y la dificultad del City para irse en desventaja al entretiempo son factores clave. Considerando esta tendencia, una cuota de 2.25 por el empate al descanso representa una oportunidad significativa que no se puede ignorar.

Apuesta 2 | Arsenal vs Manchester City – Resultado al descanso: Empate – 2.25 en bet365

Si quieres seguir tus apuestas en partidos como Arsenal vs Manchester City desde cualquier lugar, la app de bet365 ofrece una alternativa práctica para acceder a la plataforma desde tu celular. La aplicación permite consultar cuotas, explorar mercados y realizar apuestas de forma rápida mientras sigues la acción.

Alineaciones probables en Arsenal vs Manchester City

Arsenal: Raya, White, Mosquera, Gabriel, Calafiori, Odegaard, Lewis-Skelly, Dowman, Havertz, Tzolis, Gyokeres.

Raya, White, Mosquera, Gabriel, Calafiori, Odegaard, Lewis-Skelly, Dowman, Havertz, Tzolis, Gyokeres. Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Reis, Gvardiol, Anderson, Kovacic, Savinho, Foden, Semenyo, Haaland.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Arsenal vs Manchester City

¿Quién es el favorito en el pronóstico Arsenal vs Manchester City?

Las cuotas sugieren un partido extremadamente parejo, con un ligero favoritismo para el Arsenal en las apuestas, pero sin un claro dominador.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará en el Millennium Stadium de Cardiff el domingo 16 de agosto a las 10:00 horas (hora de Chile). La transmisión televisiva en Chile está por confirmarse.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La apuesta de valor con mejor cuota es el ‘Empate al descanso’ a 2.25, basada en la fuerte tendencia histórica entre ambos equipos.

Esta página o nota contiene publicidad comercial y enlaces de afiliados. Participar en ciertas ofertas destacadas puede generar un retorno monetario que podría afectar la ubicación y el orden de los operadores de juegos de azar enumerados aquí. Sin embargo, esto no afecta nuestras evaluaciones y revisiones imparciales.