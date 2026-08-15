Pese a que la cancha está protegida, las lluvias hicieron dudar el real estado del campo de juego, aunque fue revisada por Fernando Ortiz.

La alarma en el estadio Monumental fue apagada, por lo menos esta mañana, pensando en el compromiso de este domingo entre Colo Colo y O’Higgins por la fecha 19 de la Liga de Primera 2026.

Esto, porque si bien la cancha ha estado protegida, habían dudas de su estado para recibir el compromiso, por lo que ya se hablaba de un plan B para el choque: el Estadio Nacional.

Pero todo fue despejado esta mañana, pese a la lluvia que cae en Santiago, con la confirmación del partido en la comuna de Macul, algo que fue inspeccionado por el propio técnico Fernando Ortiz.

Fernando Ortiz revisó personalmente la cancha del Monumental. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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La cancha del Monumental fue revisada por Fernando Ortiz

Fue Cristián Alvarado, periodista de radio ADN, quien entregó detalles de la situación del estadio Monumental, teniendo en cuenta los cuidados de última hora que ha tenido la cancha.

Por lo mismo, asegura que el compromiso de Colo Colo vs O’Higgins sigue adelante en su programación oficial, pero que seguirán en mantenimiento con el terreno de juego.

“Confirmado. El partido entre Colo-Colo y O’Higgins se jugará en el Estadio Monumental. El técnico Fernando Ortiz recorrió la cancha esta mañana y dio el visto bueno. El partido se disputará este domingo a las 17:30 hrs”, explicó.

En ese sentido, se tenía como una alternativa el Estadio Nacional, aunque la autoridad regional desconocía esto, teniendo en cuenta que el plan de seguridad fue aprobado para el Monumental.

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