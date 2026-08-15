Con miras al encuentro de este domingo, ya se supo que un fichaje debe seguir esperando y el otro probablemente arranque desde la banca.

Colo Colo alista otro partido clave rumbo a hacerse del título de la Liga de Primera. Tras el cierre del libro de pases, las miradas están puestas sobre los refuerzos albos que podrían debutar ante O’Higgins, este domingo.

Luego de dos semanas de entrenamiento con Fernando Ortiz y compañía, Vozinha es quien genera mayor expectación. Por otra parte, Iván Román arribó hace poco y hay novedades sobre ambos.

Ya confirmado el Estadio Monumental para el encuentro, a las 17.30 horas de mañana, se filtró la citación del Tano para enfrentar a los celestes. Ahí está incluido uno de los refuerzos, mientras que el otro deberá esperar.

¿Vozinha o Iván Román? La sorpresa en Colo Colo

El periodista Christopher Brandt, de ESPN Chile, avisó que en la lista de citados de Colo Colo ante O’Higgins no estará Vozinha. Pese a las dos semanas de trabajo, Fernando Ortiz se inclinó por incluir solo a su otro refuerzo.

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“Iván Román entró en la lista de citados de Colo Colo para el partido de mañana ante O’Higgins. Vozinha en tanto, no fue considerado y seguirá con su puesta a punto”, reveló el periodista.

Ahora resta saber si el formado en Palestino estará del arranque o será opción desde la banca. Fernando Ortiz había dicho previamente que estaba contento con la puesta a punto de sus fichajes.

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Sobre Vozinha destacó que “está trabajando muy bien, ya casi diez días entrenando con nosotros en doble turno”. En tanto, en relación a Iván Román destacó que “él ya venía en competencia e incluso ha tenido partidos completos en poco tiempo atrás”.