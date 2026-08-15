El ex presidente Peter Dragicevic asegura que el portero tendrá relevancia más allá de lo popular y que quedó conforme con los refuerzos.

Colo Colo cerró el mercado de fichajes en la ventana de invierno, con dos nuevos nombres para el plantel del técnico Fernando Ortiz: el portero Vozinha y el defensa Iván Román.

En ese sentido, quedaron con las ganas de sumar otros como Diego Valdés o hasta Bruno Barticciotto, quienes quedaron como intención pero nunca como algo formal en el estadio Monumental.

Por lo mismo, el ex presidente Peter Dragicevic, en conversación con Redgol, destacó que, en el caso del meta de Cabo Verde, su importancia será mucho más allá que las luces que trae desde el Mundial 2026.

“En un mercado como el nuestro está bien. Iván Román me parece una buena adquisición, lo de Vozina es espectacular, en términos mediáticos, y puede aportar, además, su experiencia en sus capacidades en los nuevos porteros albos”, detalló.

Vozinha espera su estreno con la camiseta de Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también Dragicevic enfatiza sus dichos por Mirko Jozic en Colo Colo: “Fue exitoso, pero no es más que eso”

Colo Colo no tiene recursos para más refuerzos

Para Peter Dragicevic hay que acostumbrarse a la realidad del fútbol chileno, donde más allá de lo bombástico de Vozinha, es difícil competir con otros mercados para los refuerzos y lo mismo sucede en Colo Colo.

“Más no se puede, no podemos pedir porque no están los recursos, el fútbol chileno no tiene para contratar nombres importantes”, detalla el ex mandamás albo.

Pese a esto, no le preocupa que los albos no sumen más nombres, teniendo en cuenta la diferencia que han marcado en el torneo, donde van 12 puntos por encima de la U que es segunda.

“Colo Colo tiene un equipo equilibrado, es el mejor equipo que hay en Chile actualmente y de eso no tengo duda alguna”, finalizó.