El juez colombiano Wilmar Roldán estará en la revancha en el Claro Arena y de inmediato produce críticas; un peruano estará en Coquimbo.

La Copa Libertadores tendrá una semana de definiciones con las revanchas en los octavo de final de final del torneo, donde será protagonista Universidad Católica en el estadio Claro Arena.

Todo, porque tras el empate conseguido en La Plata, los cruzados deberán afrontar el partido de vuelta ante Estudiantes, para buscar el paso a la ronda de los ocho mejores del torneo en casa.

Pero hubo una designación que de inmediato hacer recordar partidos polémicos, porque Conmebol confirmó al colombiano Wilmar Roldán como el árbitro de la revancha.

Algo que de inmediato genera dudas y pone un manto de dudas por la costumbre que tiene de jugar contra los chilenos, donde ahora la UC pondrá en juego su visión.

Wilmar Roldan tiene polémicas historias con Chile. Foto: José Miguel Melgarejo/Mexsport/Photosport

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Coquimbo Unido será arbitrado por un juez peruano

La Universidad Católica no será la única que se juegue el paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores, porque Coquimbo Unido también buscará ese anhelado tesoro.

Los piratas vienen de empatar 1-1 ante Platense en Buenos Aires, por lo que tienen grandes chances de asegurar la clasificación en el estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso.

Para este duelo, Conmebol designó al árbitro peruano Roberto Pérez, quien tendrá que estar a cargo que en la ida ya se jugó con pierna fuerte por un cupo entre los ocho mejores.

Un dato llamativo es que para estas revanchas de la Copa Libertadores no fueron designados jueces chilenos.

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