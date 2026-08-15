Los azules pueden descontarle puntos a Colo Colo, por lo mismo el técnico argentino mueve piezas en la lista de convocados.

Universidad de Chile tiene un importantísimo choque esta jornada, cuando a contar de las 17.30 horas visite a Deportes Limache, por la fecha 19 de la Liga de Primera 2026.

Por lo mismo, el equipo del técnico Fernando Gago tienen novedades para el duelo en el estadio Lucio Fariña de la ciudad de Quillota, que pueden generar cambios en la formación titular, que todavía no ha sido confirmada por el entrenador.

Lo más llamativo, en ese sentido, es el regreso de Lucas Barrera, quien estuvo suspendido por tarjetas amarillas en el último compromiso ante Palestino, donde su lugar fue ocupado por el refuerzo Tobías Reinhart.

Tobias Reinhart mete presión para ser titular en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Vuelve Barrera y hay dos bajas en la U

El sitio Emisora Bullanguera adelantó la lista de citados de Universidad de Chile para enfrentar a Deportes Limache, con importantes novedades que darán que hablar en el once estelar de los azules.

En la defensa, se quedó abajo del viaje Franco Calderón, quien vive un momento decisivo para una salida del club, con tres opciones que empujan por quedarse con sus servicios.

Por su parte, en los volantes ya está el mencionado regreso de Lucas Barrera, quien esta semana tuvo un duelo especial con Reinhart, para poder convencer a Fernando Gago para recuperar su puesto en el once inicial.

Uno que quedó fuera fue Israel Poblete, quien continúa en recuperación tras la lesión sufrida ante Unión San Felipe por la Copa Chile, donde se espera que pueda estar operativo la próxima semana para el Superclásico.

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Revisa la lista de citados en la U:

Arqueros: Gabriel Castellón, Cristopher Toselli.

Defensas: Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández, Marcelo Morales, Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Bianneider Tamayo.

Volantes: Tobías Reinhart, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Agustín Arce, Lucas Barrera.

Delanteros: Maximiliano Guerrero, Lucas Assadi, Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez, Gonzalo Reyna.