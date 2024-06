El robo de Wilmer Roldán a la selección chilena en la Copa América fue grosero. No quiso expulsar a un jugador de Canadá por un claro codazo a Rodrigo Echeverría, mientras que a Gabriel Suazo le sacó roja a los 25 minutos.

Un tema que calentó al mismo Echeverría. “Nos vamos tristes. Quisimos ganar, pero pasó por temas arbitrales. Otra vez el mismo personaje. No podemos hacer mucho. Para nosotros son faltitas y para los demás son expulsión. No está a la par esto, así no se puede”, manifestó de entrada en DirecTV.

“Queríamos lograr la clasificación y no pudimos por ese tema. Es muy extraño que por el codazo no fueran a revisar la jugada, le dije tres o cuatro veces y él me dijo que fue un manotazo”, siguió.

Luego contó que “eso se tiene que mejorar, pues por errores arbitrales quedamos afuera. Para nosotros son faltitas y para ellos expulsiones. Errores arbitrales nos dejan afuera”.

Roldán echó al saco a Chile ante Canadá sin piedad

La rabia de Echeverría contra el árbitro

Echeverría manifestó que se queda con el espíritu de la Roja. “El objetivo era pasar, lo intentamos hasta el final, atacamos con uno menos y no se nos dio”, indicó.

“Lo bueno es que dejamos todo en la cancha, nos entregamos por completo y ese es el camino”, finalizó.