El artista argentino fue recibido por un grupo de bullangueros, que le tenían el regalo que no dudó en ocupar.

El artista argentino L-Gante sorprendió en su visita a Canarias, donde esta noche tendrá una presentación musical, al aparecer con la camiseta del equipo de Futsal de U de Chile.

El cantante y compositor trasandino tendrá una presentación esta noche, donde fue recibido por fanáticos azules que hacen patria en ese lugar del mundo, por lo que le tenían un regalo.

El músico no dudó en agradecer y lucir la indumentaria del equipo de futsal del cuadro bullanguero, al igual que otros integrantes que estuvieron presentes en la recepción.

L-Gante con la camiseta de U de Chile Futsal

Una gira por Canarias con bullangueros

Los amigos de Mr. Búho fueron los que compartieron el reencuentro que tuvieron con L-Gante, quien deleitará con un recital la noche del sábado en Canarias para todos sus seguidores.

Fue desde la recepción que le entregaron regalos relacionados con Universidad de Chile, teniendo en cuenta que son hinchas azules en otra parte del mundo y que llevan los colores.

Por lo mismo, le tenían de sorpresa la camiseta de la rama de Futsal de U de Chile, la que es autogestionada por los propios hinchas, para que pudiera lucirla, en algo que no tuvo problemas.

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