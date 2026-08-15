El capitán de los azules vive sus últimos partidos en el club, por lo que ya se proyecta una despedida y un cargo para los 100 años de la U.

Universidad de Chile recibió un duro golpe en la semana tras el anuncio del retiro del fútbol de Marcelo Díaz, quien al finalizar la temporada colgará los botines con una exitosa carrera.

El capitán de los azules fue el encargado de entregar la noticia en las redes sociales, por lo mismo, se esperan varios homenajes de parte de la U y de los hinchas azules.

Por lo más inmediato, se estudia una primera ceremonia en el Superclásico ante Colo Colo en el Estadio Nacional, pero hay una plan más grande para el futuro del Chelo Díaz fuera de las canchas.

Marcelo Díaz se despedirá de la U al final de temporada. Foto: Andrés Pina/Photosport

ver también Racing despide a Marcelo Díaz como “leyenda” y recuerda las dos Copa América de Chile sobre Argentina

Marcelo Díaz se retira: homenajes y un cargo para los 100 años de la U

Así lo reveló el diario La Tercera quienes profundizaron de los nuevos roles que puede asumir Marcelo Díaz en Universidad de Chile, desde un punto de vista más operativa.

“La U planea organizar una masiva despedida en el Estadio Nacional, replicando lo realizado recientemente por otros referentes como Walter Montillo en 2025 o José Rojas en 2026. La convocatoria, por el estatus del protagonista, se espera que sea aún mayor”, explican en primera instancia.

En ese sentido, aparece la idea de mantenerlo en el club: “No obstante, no es el único plan en la agenda de Universidad de Chile, ya que el equipo estudiantil pretende instaurar un cargo de cara al centenario“.

“La U erigirá a Marcelo Díaz como embajador del club por los 100 años. Será una especie de emblema de la institución azul en una temporada que estará marcada por múltiples actos y celebraciones. Ahí, él también recibirá numerosos reconocimientos por su trayectoria y vínculo con el club”, finalizan.