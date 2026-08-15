Un video de Redgol con la historia de Catalina Vicencio le llegó al defensor, quien no dudó en invitarla al CDA y regalarle la camiseta.

Los sueños se cumplen para los hinchas y así también lo vivió Catalina Vicencio, una fanática de Universidad de Chile que declaró todo su fanatismo por Matías Zaldivia en los micrófonos de Redgol.

Fue tras el partido ante Unión San Felipe por la Copa Chile en La Calera, que la seguidora azul pudo conocer al defensor, en una imagen que quedó registrada en las plataformas digitales de nuestro medio.

“Tengo todas tus camisetas, eres mi ídolo”, le alcanzó a decir mientras se tomaban una fotografía, donde el jugador de la U no tuvo problemas en posar para la imagen.

Algo que después se viralizó con la historia de Catalina, en un video que llegó a Zaldivia, quien por medio del club decidió invitarla al Centro Deportivo Azul y regalarle su camiseta.

Catalina llevó esa camiseta, la que también fue firmada por todo el plantel de la U. Foto: Redgol.

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Catalina es fanática de Zaldivia y de la U

Catalina Vicencio es de El Melón, pero contó en conversación con Redgol su historia con un tremendo final feliz, cuando por un llamado por teléfono le revelaron que Matías Zaldivia la invitó al CDA.

“El viernes como a la 1 de la tarde me llega un mensaje, que era de una personas que trabajan en la U, comentando que Zaldivia pidió contactarse conmigo“, fue la primera sorpresa.

“Me mandaron un video y una foto, Zaldivia aparecía diciendo que vio la entrevista, que fue muy emotiva y que me iba a mandar la camiseta, en algo que yo no lo podía creer“, destacó.

Por lo mismo, fue a la cita en el CDA, donde pudo conocer al defensor: “Al rato apareció con su camiseta, hablamos de mi enfermedad, si quería estudiar, en qué posición jugaba”.

“Le pedí que me firmara la camiseta que llevaba puesta y cuando estaba en eso me dijo ‘no quieres que te la firmen los demás chicos’. Se la llevó y luego llegó la profe Isabel Berríos, no lo podía creer porque es una leyenda en la U, y ella nos hizo un recorrido por todo el CDA”, explicó.

“La persona que me contactó me pasó la camiseta, venía con todas las firmas de los jugadores, más irreal no podía ser. Cuando era el final del recorrido conocí a Coloccini, pero fue todo impresionante, fue un sueño cumplido”, finalizó.

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