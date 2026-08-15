Tras años de rivalidad y guerra de declaraciones, el ídolo de la U puso al King en el top de los que han pasado por la Roja.

Johnny Herrera es voz autorizada para hablar de la selección chilena. El ídolo de U de Chile fue parte del plantel campeón de Copa América del 2015 y estuvo años integrando el combinado nacional.

Bajo el clásico tierlist de elegir entre crack, muy bueno, bueno y regular, al Samurái se le fueron nombrando íconos de la Roja. Ahí él respondió para ubicarlos según si veredicto en cada apelativo.

Sin dudarlo, su primera respuesta fue poner a Jorge Sampaoli como crack. Bajo su alero fue tricampeón en la U y levantó la histórica Copa América años más tarde, por lo que es un DT especial para él.

Johnny Herrera y sus cracks: Vidal entre ellos

A la hora de ser consultado por la figura de Arturo Vidal, Johnny Herrera la pensó, pero terminó por elegirlo como un “crack”. Pese a la rivalidad entre ambos, a la hora de hablar de la selección chilena hubo palabras de elogios.

Junto al King, el comentarista de TNT Sports nombró a otros que miran desde arriba en la Roja. Para Johnny, “Alexis fue crack en su minuto. Zamorano, crack, ídolo, fue mi capitán en las olimpiadas, referente”.

En cuanto a quienes están escalones más abajo, el ídolo de la U dijo que en la categoría “buenos” están nombres como Nelson Acosta, Esteban Paredes y Claudio Borghi.

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Mención especial tuvo Johnny Herrera para Waldo Ponce, con quien compartió camarín en U de Chile. El ex golero puso al mundialista chileno como “muy bueno, pero lamentablemente se lesionó mucho”.

El video del Samurái: