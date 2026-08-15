Tras salida de Natalia Duco: la potente reflexión de Yasmani Acosta contra cierre del Ministerio del Deporte

El atleta nacional salió al cruce de los dichos del Partido Nacional Libertario que pidió cerrar la cartera.

Una polémica de aquellas desató la salida de Natalia Duco. Tras la acusación de utilizar auto fiscal para fines personales, la atleta nacional dejó este viernes el Ministerio de Deportes y en su lugar fue reemplazada por Francisco Riveros.

El tema es que está movida desató la arremetida del Partido Nacional Libertario que como gran fórmula propusieron de inmediato exigieron el cierre de dicha cartera.

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“No nos sirve para nada. Usted en su casa toma la decisión si hace o no hace deporte. Vamos a tener un Estado mucho más pequeño y tenemos más plata para destinarla para seguridad”, aseguró el secretario general Juan Antonio Urzúa en Sin Filtros.

Palabras que generaron repudio general, en especial del medallista olímpico Yasmani Acosta que sacó su mejor llave para responderle al abogado.

Yasmani Acosta saca su mejor llave para defender al deporte chileno

A través de su cuenta de Instagram, el especialista en lucha grecorromana salió al cruce por el Ministerio de Deportes. “Hoy desperté con una noticia que me entristece y me preocupa: quieren cerrar el Ministerio del Deporte en Chile. ¿Seguimos pensando que el deporte es un pasatiempo?”, indicó de entrada.

“El deporte cambia vidas. Por eso estoy impulsando un proyecto para crear escuelas de talento deportivo para niños y jóvenes vulnerables, especialmente donde existen menos oportunidades”, agregó.

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Por lo mismo, Acosta hizo hincapié en que no es un capricho tener el Ministerio como lo deslizaron en el reconocido programa de política. Incluso mostró su compromiso por las nuevas generaciones del país, mucho más allá de aquellos que solo ven un número para su conveniencia.

“El deporte tiene algo que pocas cosas pueden lograr: nos une. No importa por quién votemos, nuestro color de piel, nuestra condición social o nuestras diferencias. Cuando un chileno representa a Chile, todos somos Chile”, enfatizó.

“Por eso hago un llamado a todos: no dejemos que el deporte sea visto como un gasto. Porque invertir en deporte es invertir en nuestros niños, en nuestras familias, en nuestra salud, en nuestra seguridad y en el futuro de nuestro país”, sentenció. La publicación en instantes sumó más de 14 mil me gusta, entre atletas del Team Chile hasta políticos.

En resumen:

Natalia Duco dejó el cargo de Ministra del Deporte. En su lugar ingresa Francisco Riveros.

El Partido Nacional Libertario exigió el cierre de dicho Ministerio por los gastos que representa.

Yasmani Acosta lamentó dicha propuesta y enfatizó que se debe mantener la inversión en el deporte chileno.