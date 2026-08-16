El Yayo Vargas gozó como el admirador número uno de Turboman, quien volvió a dar muestras de su extraordinaria condición física en la victoria azul ante Deportes Limache justo en la previa de recibir a Colo Colo en la edición 200 del partido más grande del fútbol chileno.

Eduardo Vargas tuvo una jugada que muchos fanáticos de la U de Chile aplaudieron a rabiar en los minutos de descuento del partido previo al Superclásico del fútbol nacional. Quedaba muy poco para el pitazo final en la victoria azul sobre Deportes Limache.

Y Turboman activó su velocidad para ganarle el pique a Alfonso Parot e intentar definir. Pero el fuerte remate de Vargas se estrelló en el pecho del portero Claudio González. Aunque de todas maneras, la pelota fue a dar al argentino Gonzalo Reyna, quien la clavó en un lugar imposible.

El extremo formado en las divisiones menores de Racing Club de Avellaneda anotó su primer gol en el Bulla. Lo celebró junto a Edu Vargas, quien transformó un pelotazo a nada en una nueva ocasión de gol frente al Tomate Mecánico. En ese contexto, el papá del segundo goleador histórico de la Roja rebosó orgullo.

Eduardo Vargas tenía resto físico hasta los 90 minutos y lo demostró. (Andrés Piña/Photosport).

Lo hizo en una entrevista con Rayando el CDA, donde elogió el momento del experimentado ariete que esta temporada volvió al Romántico Viajero. “Está súper bien, retomó su nivel del 2011. Lo veo correr como un cabro de 18-19 años. Corre más que algunos de los muchachos”, dijo el Yayo Vargas.

“Está bien físicamente, es un lindo regreso. Muchos lo dieron por muerto, que ya no corría y era un viejo crack”, añadió el progenitor del experimentado ariete de 36 años, quien fecha a fecha da muestras de que la edad es apenas un número. Pero para nada un indicador del estado de un futbolista de su categoría.

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Padre de Eduardo Vargas palpita el Superclásico y defiende a Marcelo Díaz

Eduardo Vargas seguramente será titular en la U de Chile para el Superclásico 200 vs Colo Colo y su padre le lanzó una defensa irrestricta tras la victoria azul frente a Deportes Limache. “Para que se den cuenta de que tienen que hablar bien primero de la gente”, manifestó.

“No llegar y hablar mal de algún jugador. Así como muchos hablaron mal también de Marcelo Díaz”, sentenció el Yayo Vargas, quien goza por ver a su hijo como en sus mejores años: cuando Universidad de Chile fue bicampeón en 2011 de la mano de Jorge Sampaoli y además levantó la Copa Sudamericana.

Por lo pronto, los números de Eduardo Vargas en la campaña 2026 del Bulla son muy positivos: jugó 23 partidos, anotó 10 goles y regaló cinco asistencias. Por si eso fuera poco, alejó cualquier tipo de duda en torno a su condición física, que parece estar por encima de varios futbolistas más jóvenes.

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