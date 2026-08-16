Este zurdo defensor fue el inesperado goleador de los Diablos Rojos en la victoria ante los Cementeros. El segundo tanto de su doblete fue uno espectacular de este zaguero que jugó una Copa del Mundo juvenil en la selección chilena.

Ñublense le pegó por partida doble a Unión La Calera gracias a un jugador que no estaba en los cálculos de nadie. Al menos no para anotar dos goles en el duelo que los Diablos Rojos le ganaron a los Cementeros por la fecha 19 de la Liga de Primera 2026.

Se trata de un zurdo defensor surgido en las inferiores de Colo Colo que disputó el Mundial Sub 17 de India en 2017 con la selección chilena. Las referencias son para Sebastián Valencia, la figura de la tarde en el estadio Nelson Oyarzún Arenas.

Primero apareció como un eximio centrodelantero en el minuto 22 del partido. Tras un preciso centro de Matías Plaza, Valencia anotó mediante un cabezazo que lo hizo quedar como un “9” temible. Con ese remate, dejó sin ninguna chance al argentino Nicolás Avellaneda, quien ya había salvado a los forasteros con una buena tapada.

Sebastián Valencia le dio su parte del crédito en el 1-0 al asistidor, Matías Plaza. (Mauricio Ulloa Ganz/Photosport).

Pero lo mejor de la jornada cayó a poco de terminar la primera parte: se jugaba el minuto 44 cuando el Seba Valencia tuvo mucho espacio para conducir el balón en un descuelgue ofensivo. Tanto margen le dieron al exjugador de San Antonio Unido que tuvo una idea y la cumplió a la perfección.

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Sacó un disparo inatajable para Avellaneda. Un zurdazo que se clavó en un ángulo imposible. “No llega él ni ningún arquero a ese remate”, describió fervorosamente el relator de TNT Sports Alejandro Lorca. Valencia hizo el gesto de que su gol había sido ‘más o menos’ en el festejo. Así se fueron al descanso.

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La Calera estrechó las cifras ante Ñublense, pero no pudo igualar

Unión La Calera algo de dramatismo le puso al triunfo de Ñublense, pero no pudo aplacar la gran tarde del mundialista Sub 17 Sebastián Valencia, evidentemente la figura del compromiso gracias a ese impensado doblete en Chillán.

Sebastián Valencia en acción durante el Mundial Sub 17 de India en 2017. (Buda Mendes – FIFA/FIFA via Getty Images).

El descuento llegó en los 77 minutos. Un centro preciso del uruguayo Kevin Méndez encontró al improvisado centrodelantero: Christopher Díaz, quien cabeceó con pique a tierra y dejó literalmente parado al portero Nicola Pérez para poner el descuento. Y darle algo de esperanza al colista.

A pesar de los intentos de Bayron Oyarzo, el equipo calerano no pudo siquiera sumar un punto y continúa en el fondo de la tabla. Y Ñublense celebró una victoria que puede consolidarlos en la lucha por un cupo a la Copa Libertadores, aunque está algo lejos de la Universidad de Chile todavía. Pero tiene un juego pendiente.

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Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Ñublense sueña con pelear por un cupo en la Libertadores en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026, mientras que Unión La Calera se hunde en el fondo.