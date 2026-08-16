El defensor zurdo de 26 años anotó los dos tantos con que los Diablos Rojos vencieron a los Cementeros y reconoció estar "en un sueño" tras ser la figura para la transmisión de TNT Sports.

Sebastián Valencia fue la figura del triunfo de Ñublense ante Unión La Calera y no sólo por el aspecto defensivo. El zurdo zaguero formado en las inferiores de Colo Colo resultó clave en la victoria, pues anotó un doblete que nadie se esperaba. Además de abrir la cuenta de cabeza, marcó un tanto extraordinario.

Fue en el 2-0, cuando Valencia pudo conducir la pelota hacia la zona ofensiva sin nadie que lo presionara. Por eso fue que se le abrió el apetito y sacó un remate que evidentemente ningún jugador Cementero tenía presupuestado. La pelota se clavó en un lugar imposible.

El vuelo del golero Nicolás Avellaneda no hizo más que embellecer la conquista de Valencia, quien ha ganado mucha relevancia en los Diablos Rojos bajo la dirección técnica de Juan José Ribera. Esa actuación le bastó al recoletano de 26 años para ser escogido la figura del encuentro por la transmisión de TNT Sports.

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“No recuerdo un partido así. Estoy soñando, todavía no lo creo. El primero, estoy más acostumbrado a hacer goles de cabeza. Y el segundo cuando le pegué y vi que iba entrando al ángulo, no lo creía. Feliz, lo festejé con mis compañeros”, manifestó el Seba Valencia en la entrevista al borde de la cancha.

Sebastián Valencia festeja junto a Lucas Molina uno de sus goles a La Calera. (Mauricio Ulloa Ganz/Photosport).

Además, el exjugador de San Antonio Unido sacó cuentas alegres por la decepción de la fecha 18. “Sabíamos que era un partido importante, con Audax se nos escapó el triunfo en el final. Nos sacudimos rápido de ese mal trago”, aseguró Valencia en esa conversación con la periodista Francisca Vargas.

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Sebastián Valencia marca el objetivo de Ñublense: alcanzar a Católica por un cupo en la Libertadores

Sebastián Valencia tenía clarísimo que la victoria de Ñublense ante los Cementeros era perentoria. Casi una obligación. Sobre todo para poder seguir firme en la meta trazada. “Sabíamos que había que sumar de a tres con nuestra gente para poder meternos arriba”, expuso el defensor, quien dio la vuelta larga antes de consolidarse en la élite del fútbol chileno: pasó por el SAU y Deportes Colina.

Sebastián Valencia fue mundialista Sub 17 con la Roja de Hernán Caputto en 2017. (Buda Mendes – FIFA/FIFA via Getty Images).

“El objetivo principal es dejar al club en copas internacionales. Vamos paso a paso y trabajamos día a día”, sentenció Valencia, quien quiere ver a los Diablos Rojos en un torneo continental más. Evidentemente la Copa Libertadores es la prioridad, aunque la Copa Sudamericana también sería un lindo premio.

Sebastián Valencia ante Clemente Montes: Ñublense está muy cerca de la Católica en la tabla. (Diego Martin/Photosport).

Para lograr competir en el torneo de clubes más deseado de América, Ñublense debe superar a Universidad de Chile o Universidad Católica, que tiene un partido pendiente contra Coquimbo Unido. Aunque el cuadro chillanejo también debe un encuentro por la suspensión ante Deportes Limache.

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