Menos de 90 minutos estuvo en cancha la mejor raqueta nacional, quien fue apabullado por el joven español que será su rival en septiembre.

El peor escenario posible para el tenis chileno de cara al desafío por Copa Davis en septiembre ante España es el que entregó la mejor raqueta nacional, Alejandro Tabilo (29°), al quedar eliminado en tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

Es que el duelo que enfrentaba el zurdo de origen canadiense no era menor, pues se medía ante Rafael Jódar (11°) en el último approach antes de verse las caras en el Estadio Nacional por meterse a las Finales del torneo de naciones del tenis.

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Preocupante antecedente de Tabilo previo a Copa Davis

Las cosas no anduvieron bien para el nacional desde el comienzo, cuando en el primer juego del lance le quebraron el servicio, instancia que se repitió en el quinto game, más que suficiente para que el español se llevara el parcial por 6-2.

En el segundo set, la cosa fue de mal en peor para Tabilo, y es que sufrió tres breaks, en el tercer, quinto y séptimo juego, lo que sumado a los 27 errores no forzados, 14 de ellos en este parcial, derivaron en la caída definitiva por un contundente 6-1.

Gracias a este resultado, el chileno no sólo queda afuera del último Masters 1000 previo al Abierto de los Estados Unidos, pues queda con historial negativo ante Jódar por 2-1, en momentos donde el equipo de Nicolás Massú lo necesita para el duelo por Copa Davis.

A pesar de esta preocupante situación, Tabilo se mantendrá en el Top 30 del ranking ATP hasta el US Open, lo que le permitirá no sólo un buen cuadro, sino un rival accesible para empezar el torneo previo a volver a pisar suelo nacional.

En síntesis