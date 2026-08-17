El chileno vuelve a enfrentarse al español que lo eliminó recientemente en Washington. Este lunes por la tercera ronda del Masters 1000.

Alejandro Tabilo vuelve a la cancha este lunes con el desafío de avanzar a los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati, aunque tendrá un duro rival: el español Rafael Jódar, número 11 del ranking ATP.

Será una revancha, ya se enfrentaron hace dos semanas en Washington, donde Jódar eliminó al chileno. Tabilo debutó directamente en segunda ronda como preclasificado y venció con autoridad al alemán Jan-Lennard Struff por 6-3 y 6-4, sin conceder puntos de quiebre.

El español, por su parte, debió batallar durante casi tres horas para avanzar. Jódar superó al canadiense Denis Shapovalov, 48° del ranking ATP, por 7-5, 4-6 y 7-5.

Alejandro Tabilo vuelve a a los triunfos en Cincinnati

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Rafael Jódar?

El partido por la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati se disputará este lunes 17 de agosto, en el tercer turno del court central, cerca de las 14:00 horas de Chile, pero ojo, porque el horario dependerá de los dos encuentros anteriores.

El ganador del duelo avanzará a los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati, uno de los últimos grandes torneos antes del US Open.

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¿Dónde ver EN VIVO el partido?

El encuentro entre Alejandro Tabilo y Rafael Jódar transmitido en Chile por ESPN pero la señal puede variar durante la jornada y de manera ONLINE, a través de Disney+ Premium y también estará disponible vía streaming en Tennis TV.

En resumen…