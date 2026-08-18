Alexis Sánchez manifestó que ver a Messi, Suárez y Lewandowski en la MLS fueron razones importantes para llegar al Montreal.

Alexis Sánchez realizó una rueda de prensa para ser presentado como nuevo refuerzo del CF Montreal. Ahí se le consultó por qué prefirió Canadá a Chile, siendo que había declarado su intención de terminar su carrera en nuestro país.

De hecho mucho se especuló en este mercado de pases que podía recalar en Universidad de Chile, elenco del cual es hincha. Sin embargo, prefirió jugar en la MLS.

“Soy competitivo en mi carrera. Vi que venían jugadores mundiales como Messi, Suárez, Lewandowski y dije por qué no venir, para jugar con estos grandes jugadores de nivel mundial”, estableció.

El desafío de Alexis Sánchez en la MLS

Dijo que su intención es “competir, que es lo que me gusta a mí. Me gustó el proyecto. Jugué en los mejores equipos del mundo y venir a Canadá era un desafío de ayudar al club”

Alexis jugará en la MLS

Además sostiene que no quiere marcar el paso. “Vengo a salir campeón en algún momento. Esa es mi mentalidad. Siempre salir campeón”, estableció.

También detalló que espera ayudar mucho en el vestuario a los compañeros de equipo. “Mi rol en los últimos años ha sido ser profesional. Que los jóvenes aprendan de uno, ganar, me gusta ganar, mentalidad ganadora”, dijo Alexis.

ver también Assadi prepara las maletas en U de Chile: El club europeo que viene a buscarlo en este mercado

Luego viene la parte más importa. “Demostrar en el campo, que el equipo tenga garra y fútbol. Que se diviertan viéndonos jugar fútbol”, dijo sobre la afición.

“Quiere crecer el club en esa pasión como la del hockey, que es popular acá. Que disfrute la gente con su familia y darles una alegría”, estableció el Niño Maravilla.