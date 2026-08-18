El atacante podría estar viviendo sus últimas horas en el cuadro azul, algo que la propia dirigencia ya está asumiendo.

El adiós de Lucas Assadi en Universidad de Chile podría por fin materializarse por estos días. El atacante tiene ganas de partir y en la dirigencia de Azul Azul ya avisaron que están atados de manos en este mercado de fichajes.

“Es cierto que en el momento de la renovación de Lucas se incorporó una cláusula en su contrato a petición de él (…) Si llega un club interesado y está dispuesto a pagarla, el jugador quiere ir para allá, como club no tenemos nada que hacer. Aunque no queramos despotenciarnos y queramos que se quede”, declaró al respecto Manuel Mayo.

Pues bien, ese elenco que pague por llevarse a Assadi está al caer en el CDA, y con esto, sellar el salto a Europa de uno de los buenos jugadores formados en Universidad de Chile en estos últimos años.

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El club europeo que viene a fichar a Lucas Assadi

En las últimas horas trascendió que el AIK Solna de la primera división del fútbol de Suecia viene a buscar a Assadi. Así lo ratificó el periodista Daniel Kristoffersson, donde avisó que sería uno de los fichajes más caros en la historia del club escandinavo.

Lucas Assadi podría estar viviendo sus últimas horas como jugador de la U. | Foto: Photosport.

“AIK va por un fuerte reclutamiento antes de que cierren las ventanas de transferencia. El club está en conversaciones respecto a Universidad de Chile por Lucas Assadi. Si el reclutamiento se realiza, será uno de los reclutamientos más caros del AIK”, afirmó.

La cláusula de salida de Lucas Assadi en Universidad de Chile bordea los 3,5 millones de dólares, cifra a la que por este momento ningún elenco internacional ha alcanzado para llevárselo.

Los números de Lucas Assadi en este 2026

En esta temporada el atacante lleva 20 partidos en la U, siendo 15 por la Liga de Primera, cuatro en la Copa de la Liga y uno en la Copa Chile. Suma cinco asistencias en 985 minutos de acción.

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