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“Mi referente”: Real Madrid se durmió y Barcelona le gana fichaje del mejor jugador del Mundial

El cuadro catalán confirmó este martes la llegada de Rodri para reforzar el mediocampo. Compra que significó cerca de 75 millones de euros.

Por Felipe Pavez Farías

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Rodri se transformó en nuevo fichaje del Barcelona
© BarcelonaRodri se transformó en nuevo fichaje del Barcelona

El mercado de fichajes se movió y este martes Barcelona arremetió con todo para quitarle a una figura estelar al Real Madrid. El clásico español ahora se enfrasco por la compra de Rodri y finalmente los catalanes se quedaron con la carta del volante. 

El campeón del Mundial con España y que fue elegido como balón de oro, ya había indicado que no seguía en el Manchester City. Tras la salida de Pep Guardiola dejó en claro que buscaba nuevos rumbos. 

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Ante esto, Real Madrid fue el que primero se movió en el mercado y se acercó al volante de 30 años. Pero finalmente fue el Barcelona quien logró cerrar el contrato. 

Rodri se ha unido al Barcelona, sujeto a la autorización internacional, poniendo fin a un magnífico y exitoso período de siete años en el Etihad”, confirmó el Manchester City. 

Tras ello, el elenco catalán hizo oficial el anuncio con una particular presentación. “El amo del espacio y el tiempo aterriza en Barcelona”, recalca el anuncio publicado este martes. En las imágenes se aprecia el balón de oro que ganó el volante y además con la nueva camiseta que se utilizará está temporada. 

¿Cuándo pagó Barcelona por el fichaje de Rodri?

En las últimas horas se ha filtrado que Barcelona pagó la cifra de 75 millones por la carta de Rodri al Manchester City. “El Barcelona siempre para mí ha sido un referente por su manera de entender el fútbol y los valores que representa”, agradeció el volante en su presentación. 

Incluso destacó la gestión del Barcelona ya que pese a tener otras opciones como la del Real Madrid, los catalanes rompieron el chanchito para contratarlo.  “Tenía otra opción pero para mí Barcelona era la primera opción”, enfatizó. 

De está forma Rodrigo Hernández Cascante, más conocido como Rodri, se suma a Anthony Gordon (70 millones), Karim Adeyemi (22 millones) y Jesse Bisiwu (8,5 millones) como los fichajes más relevantes para la temporada que se avecina. 

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