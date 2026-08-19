Por medio de sus redes sociales el Cacique confirmó el recinto en el que enfrentará a Unión Española por el cierre de la fase de grupos de la Copa Chile.

El estado de la cancha del Estadio Monumental hace rato que viene siendo todo un tema para Colo Colo. Lamentablemente el gramado no ha aguantado bien las últimas lluvias, algo que quedó demostrado en el empate 2-2 ante O’Higgins del pasado domingo.

Esta situación obligó al Cacique a tomar decisiones drásticas, sobre todo pensando en recuperar el césped para volver a tener una cancha que siempre se supo ubicar entre las mejores del país.

Por lo mismo y apuntando al próximo partido de local, los albos dejarán el Monumental para cambiar de localía. Con esto, se enfocarán en trabajar bien en su césped para tenerlo en optimas condiciones de cara a los últimos meses del año.

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Colo Colo cambia estadio para su localía

Por medio de sus redes sociales el Popular confirmó que ante Unión Española el próximo miércoles 26 de agosto (20:30 horas), válido por la última fecha del Grupo E de la Copa Chile, el equipo de Fernando Ortiz será local en el Estadio Nacional.

El Cacique se irá al Nacional para recibir a Unión Española por la Copa Chile. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que ante O’Higgins ya se barajó la opción de irse al recinto de Ñuñoa. Sin ir más lejos, la dirigencia de Blanco y Negro había reservado el principal reducto de nuestro país si el césped del Monumental quedaba muy maltrecho por las lluvias.

Colo Colo ya está clasificado a los octavos de final de la Copa Chile 2026, por lo que ante los hispanos solamente definirá lo hace en el primer o segundo lugar de su grupo. Aunque ojo, este duelo está siendo apuntado como el posible debut de Vozinha en el arco, por lo que se espera una amplia presencia de hinchas albos para ver este hito.

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En síntesis