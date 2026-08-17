El entrenador de Colo Colo afirmó que les costó jugar en el empate 2-2 ante O’Higgins tras las lluvias en Santiago.

Colo Colo vio cortada su buena racha de victorias tras un amargo empate 2-2 ante O’Higgins. Cuando parecía que los albos se llevaban la victoria en el Monumental, un agónico gol de Arnaldo Castillo puso todo en tablas en esta fecha 19 de la Liga de Primera 2026.

Lamentablemente en este compromiso el estado de la cancha le volvió a jugar una mala pasada al Cacique. Las fuertes lluvias en la zona central del país están golpeando el buen trato de balón que intenta impregnar el equipo de Fernando Ortiz, algo que fue comentado por el propio DT de los albos.

Y es que el argentino no dudó en decir que les está perjudicando el mal estado de la cancha, aunque también aseguró que es algo que afecta a los dos equipos y que los trabajadores del club están buscando en solucionar.

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Ortiz apunta contra la cancha del Monumental de Colo Colo

El entrenador trasandino declaró tras el 2-2 ante O’Higgins que “creo que en todo Santiago nunca tuvo tanta lluvia como en este tiempo. Entonces, no solamente nosotros, sino los otros equipos también deben tener problemas, pero para nuestro juego, el campo con mucho barro me perjudica, nos perjudica”.

La cancha del Monumental hace rato que está al debe por las lluvias en Santiago. | Foto: Photosport.

“Pero hay que adaptarse, no queda otra. La gente encargada está trabajando para eso, y seguramente van a encontrar la solución para que no vuelva a suceder“, concluyó el Tano al respecto.

Cabe destacar que con esta igualdad el Cacique se mantiene como el absoluto puntero de la Liga de Primera 2026 tras 19 fechas con 46 puntos, diez por sobre Universidad de Chile, su más cercano perseguidor y siguiente contrincante.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos se verán las caras ante Universidad de Chile el domingo 23 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 20 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis