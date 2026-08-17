El entrenador del Cacique desdramatizó la buena chance que el King dejó pasar de ponerse en ventaja antes cuando estaba el 1-1 ante O’Higgins.

Colo Colo sigue procesando el amargo empate que tuvo recibiendo a O’Higgins en el Estadio Monumental. Los albos lo ganaban por 2-1 en tiempo agregado, pero a los 90+4’ apareció la figura de Arnaldo Castillo para anotar de cabeza el 2-2 definitivo.

Más allá de los puntuales errores de Gabriel Maureira en el arco que le costaron la victoria al Cacique, hay una acción en particular que todavía da vuelta en la cabeza de varios hinchas: el penal que se perdió Arturo Vidal.

El King tuvo a los 59’ una oportunidad inmejorable de poner en ventaja antes de tiempo al Popular. Sin embargo, su remate se estrelló contra el horizontal, algo que fue analizado por el propio Fernando Ortiz tras el partido.

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Ortiz le da un espaldarazo a Vidal en Colo Colo

El DT de los albos afirmó en conferencia que “en esas instancias, yo valoro a Arturo y a los indicados para poder patear; ellos tienen la posibilidad de concretar. No quiere decir que eso nos dé la garantía de ganar, pero el valor de patear lo tiene Arturo y los demás”.

Arturo Vidal pudo poner en ventaja a Colo Colo antes con su penal. | Foto: Photosport.

“Empatar te deja un sabor amargo, pasaba esa situación de juego y se acababa el partido. No hay que dejar de lado el mérito del rival, si bien no tuvo tanta intensidad como ahora. Igualmente sumamos y prepararemos una semana importante”, concluyó.

Sobre lo que será el próximo partido, el Superclásico ante la U, el Tano aseguró que “en estos partidos se deja de lado las diferencias. Estos partidos no se juegan, se ganan. Creo que se va a definir por detalles, el que tenga más ganas de sacarlo adelante se va a llevar un buen resultado”.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos se verán las caras ante Universidad de Chile el domingo 23 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 20 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis