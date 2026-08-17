A los albos se les escapó un triunfo de oro sobre la hora luego del tanto de Arnaldo Castillo a los 90+4’ en el Estadio Monumental.

Colo Colo vio finalizada su buena racha de triunfos tras empatar 2-2 ante O’Higgins en el Estadio Monumental. En un disputado partido al equipo de Fernando Ortiz se le escapó la victoria sobre la hora tras el tanto de Arnaldo Castillo a los 90+4’.

Además de ver como termina esta seguidilla de victorias, el Cacique sumó recién su primer empate en la Liga de Primera 2026 luego de 18 fechas sin registrar una sola igualdad.

Y ojo, que con esto un curioso récord del fútbol chileno siguió sin poder romperse, uno que ya data desde hace lejanos 78 años.

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Colo Colo no pudo romper un curioso récord del fútbol chileno

De acuerdo a información entregada por el periodista Luis Reyes, el Cacique no pudo romper el récord de Santiago National, elenco que terminó el torneo de 1948 sin ningún empates luego de 24 partidos jugados.

Los albos sumaron su primer empate en esta Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

Sin embargo, ese registro de Santiago National se dio en un contexto muy distinto al del equipo de Fernando Ortiz. Ese elenco terminó el año último con un registro de apenas cuatro triunfos y 20 derrotas, y no bajó solo porque en esa temporada no se contempló un descenso.

Hay que destacar que con esta igualdad el Popular se mantiene como el absoluto puntero de la Liga de Primera 2026 tras 19 fechas con 46 puntos, diez por sobre Universidad de Chile, su más cercano perseguidor y siguiente rival.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos enfrentarán a Universidad de Chile el domingo 23 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 20 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis