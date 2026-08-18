Por medio de su canal de streaming el Rey Arturo dejó en claro que no van a dejar escapar la gran ventaja de puntos que tienen en este torneo.

Colo Colo tiene por delante el Superclásico 200 ante Universidad de Chile. Los albos llegan a este duelo luego de empatar 2-2 ante O’Higgins, resultado que acortó a diez los puntos de ventaja sobre los azules.

Por lo mismo ya anda dando vuelta cierto ambiente de que el Cacique podría ceder ante la presión, sobre todo si cae ante la U en el Estadio Nacional. Sin embargo, al interior del camarín albo piensan distinto, muy distinto.

Así lo dejó en claro Arturo Vidal, quien en su canal de streaming le mandó un claro mensaje a la U y sus aspiraciones de bajar a Colo Colo. El King decretó que este título y la estrella 35 serán una realidad, descartando que dejarán escapar esta gran ventaja de puntos que tienen.

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Arturo Vidal decreta la estrella 35 para Colo Colo

El Rey Arturo afirmó que “tenemos diez puntos con el segundo. El tercero y cuarto están lejos. Nosotros siendo Colo Colo, el campeonato tiene que ser nuestro, no hay más. Este equipo no va a perder dos o tres partidos seguidos”.

“Te puede pasar cuando el equipo anda asqueroso, pero ahora no te va a pasar, no nos va a pasar. Con el equipo que tenemos no vamos a perder, no vamos a perder esos partidos. Podemos tener uno mal, pero… ¿perder uno o dos? Estás loco. Con este equipo no, y se los digo a todos los colocolinos de corazón, no vamos a perder”, añadió.

Arturo Vidal dejó en claro que Colo Colo no perderá el título con la U en este 2026. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el bicampeón de América afirmó que “ganaremos la mayoría de los partidos que nos quedan, levantaremos la 35 y la gente dice ‘no, que no hay que pensar en eso’. No, somos Colo Colo, tenemos un equipazo y listo, el domingo se juega un clásico y el clásico lo vamos a ir a ganar y nadie sabe lo que puede pasar, pero la 35 tiene que ser nuestra, no hay más”.

“No hay un ‘no, veremos qué pasa con Católica’. Si son todos los equipos son buenos, todos los equipos juegan, todos los equipos te estudian, pero nosotros somos Colo Colo, tenemos un equipazo y les tenemos que ganar a todos”, agregó.

Para cerrar, Vidal afirmó tajantemente que “se los digo sinceramente, mirando a los ojos: este campeonato es nuestro. Pase lo que pase será nuestro (…) El trabajo que estamos haciendo ahora en estos momentos es espectacular. Es imposible que se nos arranque la 35”.

¿Cuándo jugará Colo Colo ante Universidad de Chile?

Albos y azules se verán las caras este domingo 23 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 20 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis